Precio de Cycle Network hoy

El precio actual de Cycle Network (CYC) hoy es $ 0,01355845, con una variación del 7,80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CYC a USD es $ 0,01355845 por CYC.

Cycle Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2 085 725, con un suministro circulante de 152,00M CYC. Durante las últimas 24 horas, CYC cotiza entre $ 0,01226449 (bajo) y $ 0,01625053 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,11831, mientras que el mínimo histórico fue $ 0,00639678.

En el corto plazo, CYC experimentó un cambio de -11,87% en la última hora y de +16,97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 436,72K.

Información del mercado de Cycle Network (CYC)

Cap de mercado $ 2,09M$ 2,09M $ 2,09M Volumen (24H) $ 436,72K$ 436,72K $ 436,72K Cap. de mercado totalmente diluida $ 13,72M$ 13,72M $ 13,72M Suministro de Circulación 152,00M 152,00M 152,00M Suministro total 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

La capitalización de mercado actual de Cycle Network es de $ 2,09M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 436,72K. El suministro circulante de CYC es de 152,00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13,72M.