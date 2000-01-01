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Principales tokens de Perpetuos por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Perpetuos. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.85
+0.29%
-1.25%
-2.83%
$ 13.84B
$ 9.12K
2
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6053
+0.08%
+0.70%
-0.13%
$ 1.64B
$ 614.09K
3
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1762
0.00%
-3.30%
-6.18%
$ 584.38M
$ 1.11M
4
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.31
-0.43%
-7.01%
+6.37%
$ 576.08M
$ 157.16K
5
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.453
+0.27%
+1.11%
+3.83%
$ 514.78M
$ 314.07K
6
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6316
-0.17%
+0.30%
+2.02%
$ 170.26M
$ 94.15K
7
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.36879
-0.97%
-0.39%
+3.09%
$ 121.91M
$ 322.57K
8
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11422
+0.45%
+0.21%
-0.02%
$ 96.77M
$ 637.76K
9
Derive
Derive
DRV
$ 0.10001
+0.04%
-1.76%
+0.45%
$ 73.90M
$ 554.23K
10
GMX
GMX
GMX
$ 6.294
-0.25%
-1.82%
-0.85%
$ 65.72M
$ 8.10K
11
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.09248
-0.18%
+0.97%
+10.66%
$ 30.03M
$ 705.29K
12
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2098
+0.14%
-0.61%
-4.63%
$ 29.15M
$ 356.63K
13
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07401
-0.48%
+2.80%
+1.00%
$ 24.45M
$ 1.56M
14
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09449
-0.13%
-1.32%
-0.92%
$ 21.34M
$ 682.59K
15
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01088
-0.55%
-1.80%
-4.22%
$ 20.59M
$ 6.23M
16
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02008
-0.60%
-5.65%
+3.22%
$ 18.24M
$ 2.80M
17
Based
Based
BASED
$ 0.07628
+0.33%
+2.58%
-4.41%
$ 18.05M
$ 2.86M
18
Infinex
Infinex
INX
$ 0.007877
-1.43%
-9.35%
+2.87%
$ 15.72M
$ 71.85M
19
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01375
+0.43%
-2.25%
+7.32%
$ 13.92M
$ 5.87M
20
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5305
+0.28%
+0.30%
+7.02%
$ 12.51M
$ 108.19K
21
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002812
+0.25%
-6.02%
-1.34%
$ 11.98M
$ 21.80M
22
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0284
0.00%
-0.70%
-0.70%
$ 11.06M
$ 1.73M
23
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.063
+0.16%
-0.63%
+10.76%
$ 9.29M
$ 14.80K
24
MUX Protocol
MUX Protocol
MCB
$ 2.08
0.00%
+0.00%
-0.95%
$ 7.91M
$ 247.99
25
THENA
THENA
THE
$ 0.0595
-0.03%
-5.59%
+11.44%
$ 7.88M
$ 1.20M
26
Pear Protocol
Pear Protocol
PEAR
$ 0.0146661
-0.03%
+0.01%
-9.99%
$ 7.10M
$ 4.40K
27
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.388725
-0.18%
-0.00%
-6.23%
$ 7.00M
$ 4.65K
28
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01133
-0.18%
-5.51%
-7.14%
$ 6.92M
$ 4.86M
29
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.007964
-0.01%
-1.94%
-2.20%
$ 6.06M
$ 7.31M
30
Pika Protocol
Pika Protocol
PIKA
$ 0.312339
0.00%
--
+0.83%
$ 5.93M
$ 11.04
31
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0326
-1.38%
+6.55%
-3.50%
$ 5.91M
$ 140.24K
32
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.055421
+0.22%
-0.01%
+3.85%
$ 4.99M
$ 167.28
33
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001606
-0.19%
-1.35%
-15.84%
$ 4.65M
$ 42.08M
34
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007786
+0.39%
-3.92%
-4.68%
$ 3.89M
$ 7.02M
35
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.305025
+0.06%
+0.08%
+0.31%
$ 3.05M
$ 481.29K
36
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01905286
-0.65%
-0.01%
-2.00%
$ 2.86M
$ 58.43K
37
VOOI
VOOI
VOOI
$ 0.0087
-0.02%
-4.69%
+8.95%
$ 2.74M
$ 5.95M
38
Omnipair
Omnipair
OMFG
$ 0.167282
+0.03%
+0.01%
-8.17%
$ 2.31M
$ 13.30K
39
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00093708
+6.45%
+0.03%
-3.47%
$ 2.21M
$ 15.71K
40
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.109695
+0.38%
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-3.96%
$ 1.62M
$ 38.53K
41
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00179179
-5.51%
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-21.83%
$ 1.56M
$ 12.32K
42
Rails
Rails
RAILS
$ 0.04278619
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+0.02%
-2.86%
$ 1.45M
$ 1.09K
43
Storm Trade
Storm Trade
STORM
$ 0.004394
+0.02%
+2.24%
-4.02%
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$ 18.19M
44
Contango
Contango
TANGO
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0.00%
--
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$ 879.72K
$ 377.38
45
K9
K9
K9
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+0.09%
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$ 11.24K
46
IDEX
IDEX
IDEX
$ 0.00071786
-2.92%
-0.04%
-29.38%
$ 717.86K
$ 20.91K
47
KiloEx
KiloEx
KILO
$ 0.00300893
-0.08%
+0.02%
+4.13%
$ 637.03K
$ 2.29K
48
Aark Digital
Aark Digital
AARK
$ 0.00092617
0.00%
+0.04%
+5.16%
$ 629.96K
$ 2.30K
49
SigmaDotMoney
SigmaDotMoney
SIGMA
$ 0.00365563
-0.12%
-0.03%
+9.82%
$ 530.04K
$ 12.75K
50
Lnfi Network
Lnfi Network
LN
$ 0.00544552
0.00%
-0.00%
-1.76%
$ 469.92K
$ 43.51K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Perpetuos y por qué son populares?
Los tokens de Perpetuos representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 80 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $18.01B.
¿Cuál es el token de Perpetuos con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Perpetuos rastreados en MEXC, SYMM ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 6.55% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Perpetuos están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 80 tokens de Perpetuos, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. HYPE, ASTER, JUP se encuentra entre los tokens populares de Perpetuos. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Perpetuos?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Perpetuos es de aproximadamente $18.01B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Perpetuos, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.