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Principales tokens de Protocolo RWA por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Protocolo RWA. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.742
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
2
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.33451
-0.12%
-1.08%
-10.84%
$ 1.63B
$ 794.56K
3
TIA
TIA
TIA
$ 0.3076
-0.45%
-3.51%
-8.53%
$ 283.06M
$ 1.16M
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.14866
+0.31%
+0.31%
-3.76%
$ 179.77M
$ 396.91K
5
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0016255
-0.20%
-2.55%
-9.00%
$ 163.06M
$ 144.12M
6
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07399
-0.22%
-1.32%
-3.05%
$ 101.47M
$ 2.74M
7
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1582
+0.25%
-1.00%
-5.87%
$ 91.65M
$ 420.42K
8
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.012605
-0.39%
+3.26%
+7.68%
$ 71.26M
$ 14.89M
9
RE
RE
RE
$ 0.4214
-3.53%
-0.22%
+11.90%
$ 67.83M
$ 718.76K
10
Reental
Reental
RNT
$ 0.274044
-0.14%
+0.04%
-0.23%
$ 37.86M
$ 8.36K
11
POLYX
POLYX
POLYX
$ 0.031
+0.32%
-2.21%
-6.91%
$ 32.75M
$ 15.91K
12
Ryze
Ryze
RYZE
$ 0.069359
-0.12%
+0.00%
-5.01%
$ 18.30M
$ 920.10
13
CHR
CHR
CHR
$ 0.01376
+0.95%
-2.89%
+1.40%
$ 13.44M
$ 4.09M
14
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3452
-1.11%
-17.52%
-61.90%
$ 12.01M
$ 3.65M
15
Chintai Network
Chintai Network
CHEX
$ 0.00905
+0.33%
-3.09%
-18.33%
$ 11.35M
$ 6.48M
16
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.0597
-0.50%
-4.02%
+1.02%
$ 10.75M
$ 1.08M
17
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05019
+0.28%
-1.60%
-2.25%
$ 9.07M
$ 1.19M
18
ORIGYN
ORIGYN
OGY
$ 0.001073
-0.12%
+3.56%
+19.85%
$ 8.40M
$ 20.80M
19
Soil
Soil
SOIL
$ 0.09796
+0.09%
-0.87%
-4.41%
$ 6.84M
$ 475.36K
20
Realio
Realio
RIO
$ 0.03407
+0.03%
-3.15%
-2.74%
$ 5.45M
$ 799.53K
21
NetX
NetX
NETX
$ 0.2144
-0.68%
+1.44%
+2.88%
$ 5.05M
$ 262.47K
22
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.0596
-0.73%
-3.17%
-7.08%
$ 4.85M
$ 1.67M
23
READY
READY
READY
$ 0.004937
-0.97%
-4.85%
-26.41%
$ 4.79M
$ 1.61M
24
$ 0.00171
-1.71%
-9.47%
-17.31%
$ 4.27M
$ 1.98M
25
Lingo
Lingo
LINGO
$ 0.008305
+0.29%
-6.76%
-7.31%
$ 4.04M
$ 6.97M
26
tokenforge
tokenforge
TKFG
$ 0.01789308
+1.40%
-0.00%
-1.84%
$ 3.95M
$ 13.54K
27
$ 0.01839
-0.33%
-5.11%
-3.21%
$ 3.13M
$ 54.43K
28
UranoToken
UranoToken
URANO
$ 0.057637
0.00%
-0.00%
-1.67%
$ 3.05M
$ 19.02K
29
Apraemio
Apraemio
APRA
$ 0.02134052
+0.28%
+0.01%
+52.98%
$ 2.94M
$ 5.89K
30
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00575296
0.00%
--
-56.02%
$ 2.89M
$ 16.35
31
Goldfinch
Goldfinch
GFI
$ 0.03152
-0.81%
+1.63%
+1.93%
$ 2.78M
$ 1.75M
32
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00394354
-0.18%
-0.02%
+11.88%
$ 2.68M
$ 1.13K
33
Rayls
Rayls
RLS
$ 0.001723
-0.23%
-1.25%
+1.35%
$ 2.60M
$ 37.47M
34
Allo
Allo
RWA
$ 0.001189
-0.08%
+2.32%
+4.21%
$ 2.14M
$ 44.97M
35
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.00517
-0.38%
-7.33%
-13.67%
$ 2.14M
$ 1.81M
36
PinLink
PinLink
PIN
$ 0.02053
-0.19%
-2.56%
-6.77%
$ 1.81M
$ 3.63M
37
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001792
-0.06%
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-3.84%
$ 1.80M
$ 31.79M
38
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.00346
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+3.99%
+1.88%
$ 1.70M
$ 59.78M
39
TRWA
TRWA
TRWA
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$ 1.62M
$ 220.94M
40
Charred Treasures
Charred Treasures
CHARRED
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0.00%
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41
Arowana
Arowana
ARW
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$ 276.50K
42
TrueFi
TrueFi
TRU
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+6.17%
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$ 1.34M
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43
OpenVPP
OpenVPP
OVPP
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$ 159.17M
44
Palm Economy
Palm Economy
PALM
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45
Elixir
Elixir
ELX
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46
Swarm Markets
Swarm Markets
SMT
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$ 901.57K
$ 5.14M
47
Pareto Staked USP
Pareto Staked USP
SUSP
$ 1.12
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0.00%
0.00%
$ 724.82K
--
48
Collaterize
Collaterize
COLLAT
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-0.08%
-0.03%
+0.71%
$ 715.81K
$ 132.27K
49
AgriDex
AgriDex
AGRI
$ 0.00053053
+0.01%
-0.08%
-7.60%
$ 530.52K
$ 412.76
50
Credefi
Credefi
CREDI
$ 0.00051839
+0.45%
+0.00%
+1.41%
$ 487.27K
$ 15.63K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Protocolo RWA y por qué son populares?
Los tokens de Protocolo RWA representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 73 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $8.54B.
¿Cuál es el token de Protocolo RWA con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Protocolo RWA rastreados en MEXC, ARW ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 91.51% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Protocolo RWA están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 73 tokens de Protocolo RWA, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. LINK, ONDO, TIA se encuentra entre los tokens populares de Protocolo RWA. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Protocolo RWA?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Protocolo RWA es de aproximadamente $8.54B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Protocolo RWA, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.