Las cadenas de bloques de capa 1 (L1) constituyen la infraestructura fundamental del ecosistema Web3, ya que procesan y registran transacciones de forma independiente. Estas redes de base utilizan mecanismos de consenso nativos para garantizar la seguridad y la descentralización. Los desarrolladores crean aplicaciones descentralizadas (dApps) y contratos inteligentes directamente sobre estas cadenas. Algunos ejemplos destacados son Bitcoin, Ethereum y Solana.

El mecanismo de consenso, como la prueba de trabajo (PoW) o la prueba de participación (PoS), determina directamente el consumo de energía, el rendimiento de las transacciones y la vulnerabilidad a los ataques de toma de control de la red de una cadena de bloques de capa 1.

El trilema de la cadena de bloques establece que las redes de capa 1 tienen dificultades para lograr simultáneamente una descentralización perfecta, una seguridad absoluta y una alta escalabilidad, lo que a menudo obliga a los desarrolladores a comprometer un aspecto para mejorar los demás.

Las tarifas por transacción en las cadenas de bloques de capa 1 incentivan a los mineros o a los validadores a procesar operaciones y asegurar el libro mayor, al tiempo que previenen ataques de spam maliciosos en la red de capa 1.

La valoración de mercado de los tokens de capa 1 está impulsada principalmente por la adopción por parte de los desarrolladores, las métricas de usuarios activos, el valor total bloqueado (TVL) dentro de la red y la utilidad requerida para pagar las tarifas de transacción de capa 1.

Las cadenas de bloques de capa 1 sirven como capa base de seguridad y liquidación. Por el contrario, las redes de escalabilidad de capa 2 se construyen sobre las cadenas de bloques de capa 1 para ejecutar transacciones de forma más rápida y económica, liquidando finalmente los datos en la cadena de capa 1.

Las criptomonedas de capa 1 (L1) son los tokens nativos de las redes blockchain independientes. Las redes de capa 1 poseen sus propios mecanismos de consenso y procesan las transacciones directamente sobre su propia arquitectura fundamental.

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La inclusión de activos digitales en el sector Capa 1 (L1), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.