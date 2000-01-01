Las cadenas de bloques de capa 1 (L1) constituyen la infraestructura fundamental del ecosistema Web3, ya que procesan y registran transacciones de forma independiente. Estas redes de base utilizan mecanismos de consenso nativos para garantizar la seguridad y la descentralización. Los desarrolladores crean aplicaciones descentralizadas (dApps) y contratos inteligentes directamente sobre estas cadenas. Algunos ejemplos destacados son Bitcoin, Ethereum y Solana.
La inclusión de activos digitales en el sector Capa 1 (L1), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.