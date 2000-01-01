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Principales tokens de capa 1 por capitalización de mercado

Las cadenas de bloques de capa 1 (L1) constituyen la infraestructura fundamental del ecosistema Web3, ya que procesan y registran transacciones de forma independiente. Estas redes de base utilizan mecanismos de consenso nativos para garantizar la seguridad y la descentralización. Los desarrolladores crean aplicaciones descentralizadas (dApps) y contratos inteligentes directamente sobre estas cadenas. Algunos ejemplos destacados son Bitcoin, Ethereum y Solana.

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1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63 651
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Ethereum
Ethereum
ETH
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Binance Coin
Binance Coin
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XRP
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Solana
Solana
SOL
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Tron
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Hyperliquid
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HYPE
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Zcash
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ZEC
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9
Monero
Monero
XMR
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10
Cardano
Cardano
ADA
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11
Stellar
Stellar
XLM
$ 0,1599
-0,43%
-0,25%
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Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 212,8
0,00%
-1,02%
-0,79%
$ 4,27B
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13
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0,09863
-0,21%
+3,51%
-2,22%
$ 3,84B
$ 2,76M
14
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1,363
-0,07%
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-2,44%
$ 3,65B
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15
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 45,31
+0,04%
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+0,60%
$ 3,50B
$ 51,57K
16
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0,06649
-0,06%
-1,32%
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$ 2,14M
17
$ 0,6892
-0,17%
+0,52%
+0,85%
$ 2,78B
$ 1,38M
18
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6,258
-0,64%
-3,56%
-6,35%
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19
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 203,23
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20
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1,6492
-0,06%
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Cronos
Cronos
CRO
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+0,11%
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MemeCore
MemeCore
M
$ 1,12315
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23
Internet Computer
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ICP
$ 2,237
-0,22%
-3,58%
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24
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6,35
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Pi Network
Pi Network
PI
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Algorand
Algorand
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Kaspa
Kaspa
KAS
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Beldex
Beldex
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Filecoin
Filecoin
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XDC Network
XDC Network
XDC
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Aptos
Aptos
APT
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Injective
Injective
INJ
$ 4,597
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Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
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VeChain
VeChain
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SEI
SEI
SEI
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TIA
TIA
TIA
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Gnosis
Gnosis
GNO
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Monad
Monad
MON
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Decred
Decred
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Tezos
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Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
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Kaia
Kaia
KAIA
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MIOTAC
MIOTAC
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Telcoin
Telcoin
TEL
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46
THORChain
THORChain
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47
Plasma
Plasma
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Theta Network
Theta Network
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XEC
XEC
XEC
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50
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
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$ 132,65M
$ 317,11K

Preguntas frecuentes

¿Qué son las criptomonedas de capa 1 (L1)?
Las criptomonedas de capa 1 (L1) son los tokens nativos de las redes blockchain independientes. Las redes de capa 1 poseen sus propios mecanismos de consenso y procesan las transacciones directamente sobre su propia arquitectura fundamental.
¿En qué se diferencian las cadenas de bloques de capa 1 de las redes de escalado de capa 2?
Las cadenas de bloques de capa 1 sirven como capa base de seguridad y liquidación. Por el contrario, las redes de escalabilidad de capa 2 se construyen sobre las cadenas de bloques de capa 1 para ejecutar transacciones de forma más rápida y económica, liquidando finalmente los datos en la cadena de capa 1.
¿Qué factores influyen en la valoración de mercado de los tokens de capa 1?
La valoración de mercado de los tokens de capa 1 está impulsada principalmente por la adopción por parte de los desarrolladores, las métricas de usuarios activos, el valor total bloqueado (TVL) dentro de la red y la utilidad requerida para pagar las tarifas de transacción de capa 1.
¿Por qué son necesarias las tarifas por transacción de red para las cadenas de bloques de capa 1?
Las tarifas por transacción en las cadenas de bloques de capa 1 incentivan a los mineros o a los validadores a procesar operaciones y asegurar el libro mayor, al tiempo que previenen ataques de spam maliciosos en la red de capa 1.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Capa 1 (L1), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.