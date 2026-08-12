Precio de Router Protocol hoy

El precio actual de Router Protocol (ROUTE) hoy es $ 0, con una variación del 8.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROUTE a USD es $ 0 por ROUTE.

Router Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 55,956, con un suministro circulante de 678.74M ROUTE. Durante las últimas 24 horas, ROUTE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.080785, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ROUTE experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de -8.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Router Protocol (ROUTE)

Cap de mercado $ 55.96K$ 55.96K $ 55.96K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 80.96K$ 80.96K $ 80.96K Suministro de Circulación 678.74M 678.74M 678.74M Suministro total 982,072,351.3008 982,072,351.3008 982,072,351.3008

La capitalización de mercado actual de Router Protocol es de $ 55.96K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ROUTE es de 678.74M, con un suministro total de 982072351.3008. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 80.96K.