Precio de Everclear hoy

El precio actual de Everclear (CLEAR) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLEAR a USD es $ 0 por CLEAR.

Everclear actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 58,056, con un suministro circulante de 887.94M CLEAR. Durante las últimas 24 horas, CLEAR cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.083367, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CLEAR experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Everclear (CLEAR)

Cap de mercado $ 58.06K$ 58.06K $ 58.06K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 65.38K$ 65.38K $ 65.38K Suministro de Circulación 887.94M 887.94M 887.94M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Everclear es de $ 58.06K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CLEAR es de 887.94M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 65.38K.