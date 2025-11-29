Precio de Verse hoy

El precio actual de Verse (VERSE) hoy es --, con una variación del 3.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VERSE a USD es -- por VERSE.

Verse actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,926,482, con un suministro circulante de 43.50B VERSE. Durante las últimas 24 horas, VERSE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00779169, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VERSE experimentó un cambio de -0.26% en la última hora y de +5.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Verse (VERSE)

Cap de mercado $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.61M$ 8.61M $ 8.61M Suministro de Circulación 43.50B 43.50B 43.50B Suministro total 194,389,222,366.0 194,389,222,366.0 194,389,222,366.0

La capitalización de mercado actual de Verse es de $ 1.93M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VERSE es de 43.50B, con un suministro total de 194389222366.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.61M.