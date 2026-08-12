Precio de Taker Protocol hoy

El precio actual de Taker Protocol (TAKER) hoy es $ 0, con una variación del 32.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TAKER a USD es $ 0 por TAKER.

Taker Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,784.68, con un suministro circulante de 170.01M TAKER. Durante las últimas 24 horas, TAKER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.077041, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TAKER experimentó un cambio de -- en la última hora y de -31.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Taker Protocol (TAKER)

Cap de mercado $ 10.78K$ 10.78K $ 10.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 63.44K$ 63.44K $ 63.44K Suministro de Circulación 170.01M 170.01M 170.01M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Taker Protocol es de $ 10.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TAKER es de 170.01M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 63.44K.