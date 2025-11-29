Precio de Figure Heloc hoy

El precio actual de Figure Heloc (FIGR_HELOC) hoy es $ 1.04, con una variación del 2.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FIGR_HELOC a USD es $ 1.04 por FIGR_HELOC.

Figure Heloc actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,476,305,354, con un suministro circulante de 13.92B FIGR_HELOC. Durante las últimas 24 horas, FIGR_HELOC cotiza entre $ 1.017 (bajo) y $ 1.04 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.37, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.155357.

En el corto plazo, FIGR_HELOC experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Cap de mercado $ 14.48B$ 14.48B $ 14.48B Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.48B$ 14.48B $ 14.48B Suministro de Circulación 13.92B 13.92B 13.92B Suministro total 13,923,416,241.4 13,923,416,241.4 13,923,416,241.4

La capitalización de mercado actual de Figure Heloc es de $ 14.48B, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FIGR_HELOC es de 13.92B, con un suministro total de 13923416241.4. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.48B.