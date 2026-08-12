Precio de Cult DAO hoy

El precio actual de Cult DAO (CULT) hoy es $ 0, con una variación del 0.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CULT a USD es $ 0 por CULT.

Cult DAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,278,505, con un suministro circulante de 3.84T CULT. Durante las últimas 24 horas, CULT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CULT experimentó un cambio de +0.47% en la última hora y de -1.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cult DAO (CULT)

Cap de mercado $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M Suministro de Circulación 3.84T 3.84T 3.84T Suministro total 4,983,113,538,604.0 4,983,113,538,604.0 4,983,113,538,604.0

La capitalización de mercado actual de Cult DAO es de $ 3.28M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CULT es de 3.84T, con un suministro total de 4983113538604.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.28M.