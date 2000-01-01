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Principales tokens de Infraestructura de privacidad por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Infraestructura de privacidad. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.729
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6466
-0.06%
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$ 2.18B
$ 666.48K
3
Beldex
Beldex
BDX
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+0.55%
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+2.18%
$ 690.10M
$ 13.43M
4
STRK
STRK
STRK
$ 0.02287
-0.91%
-4.80%
-11.31%
$ 145.02M
$ 7.53M
5
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.369
-0.46%
+0.67%
-9.13%
$ 128.17M
$ 56.85K
6
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04597
-0.62%
-0.19%
-6.85%
$ 101.49M
$ 2.41M
7
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.081
-0.02%
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8
ZKsync
ZKsync
ZK
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9
Oasis
Oasis
ROSE
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$ 42.29M
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10
Concordium
Concordium
CCD
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11
Anoma
Anoma
XAN
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$ 28.77M
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12
TornadoCash
TornadoCash
TORN
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13
COTI
COTI
COTI
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14
ZEROBASE
ZEROBASE
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StatusNetwork
StatusNetwork
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iExec RLC
iExec RLC
RLC
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Keep Network
Keep Network
KEEP
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Nil Token
Nil Token
NIL
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NYM
NYM
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Octra
OCT
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21
ARPA
ARPA
ARPA
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22
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zkPass
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strkBTC
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24
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
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ANyONe Protocol
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26
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HOPR Token
HOPR
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27
Aragon
Aragon
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28
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Umbra
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29
Aleph Zero
Aleph Zero
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30
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Mysterium
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31
Session Token
Session Token
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PRXVT by Virtuals
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GhostwareOS
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BEAM
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Lit Protocol
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Veil Token
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Offshift
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MUTE SWAP by Virtuals
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WORM
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Paraloom
PARALOOM
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Primer
PR
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Hibernates
HIBER
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Veilnet
Veilnet
VEILNET
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Mindstate
MIND
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Yona
Yona
YONA
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$ 30.81K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Infraestructura de privacidad y por qué son populares?
Los tokens de Infraestructura de privacidad representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 62 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $9.48B.
¿Cuál es el token de Infraestructura de privacidad con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Infraestructura de privacidad rastreados en MEXC, SHH ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 5.90% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Infraestructura de privacidad están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 62 tokens de Infraestructura de privacidad, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. LINK, NEAR, BDX se encuentra entre los tokens populares de Infraestructura de privacidad. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Infraestructura de privacidad?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Infraestructura de privacidad es de aproximadamente $9.48B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Infraestructura de privacidad, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.