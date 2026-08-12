Precio de Planet Token hoy

El precio actual de Planet Token (PLANET) hoy es $ 0, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PLANET a USD es $ 0 por PLANET.

Planet Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 350,809, con un suministro circulante de 851.45B PLANET. Durante las últimas 24 horas, PLANET cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PLANET experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -0.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Planet Token (PLANET)

Cap de mercado $ 350.81K$ 350.81K $ 350.81K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 350.81K$ 350.81K $ 350.81K Suministro de Circulación 851.45B 851.45B 851.45B Suministro total 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0

La capitalización de mercado actual de Planet Token es de $ 350.81K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PLANET es de 851.45B, con un suministro total de 1000000000010.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 350.81K.