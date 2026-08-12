Precio de Rai Reflex Index hoy

El precio actual de Rai Reflex Index (RAI) hoy es $ 2.15, con una variación del 6.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RAI a USD es $ 2.15 por RAI.

Rai Reflex Index actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,141,777, con un suministro circulante de 531.24K RAI. Durante las últimas 24 horas, RAI cotiza entre $ 1.98 (bajo) y $ 2.8 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.8, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.64.

En el corto plazo, RAI experimentó un cambio de +0.16% en la última hora y de +8.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 109.39K.

Información del mercado de Rai Reflex Index (RAI)

Cap de mercado $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volumen (24H) $ 109.39K$ 109.39K $ 109.39K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Suministro de Circulación 531.24K 531.24K 531.24K Suministro total 531,240.0806432001 531,240.0806432001 531,240.0806432001

La capitalización de mercado actual de Rai Reflex Index es de $ 1.14M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 109.39K. El suministro circulante de RAI es de 531.24K, con un suministro total de 531240.0806432001. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.14M.