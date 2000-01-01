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Principales tokens de DePIN por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: DePIN. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 203.07
+0.10%
+2.50%
+3.63%
$ 2.25B
$ 6.45K
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.0891
+0.19%
-2.71%
+2.23%
$ 687.47M
$ 13.40M
3
Render
Render
RENDER
$ 1.272
+0.24%
+0.16%
-5.09%
$ 657.77M
$ 129.88K
4
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7036
-0.06%
-0.07%
-1.12%
$ 558.24M
$ 1.36M
5
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002637
+0.08%
+0.11%
-0.04%
$ 259.49M
$ 230.54B
6
Jasmy
Jasmy
JASMY
$ 0.004005
+0.55%
+1.28%
-4.23%
$ 199.12M
$ 16.24M
7
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0016307
-0.10%
-3.07%
-8.83%
$ 163.32M
$ 142.50M
8
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.519112
+0.50%
+0.04%
+7.83%
$ 154.02M
$ 3.68M
9
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03404
-0.21%
-0.06%
-0.61%
$ 152.88M
$ 1.98M
10
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01387
+0.07%
-1.56%
-4.40%
$ 150.84M
$ 5.04M
11
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.134144
-0.24%
-0.03%
-1.17%
$ 134.14M
$ 3.76M
12
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2652
+0.19%
-2.54%
-3.32%
$ 132.60M
$ 318.06K
13
Arweave
Arweave
AR
$ 1.796
+0.33%
-1.69%
-0.93%
$ 118.57M
$ 43.89K
14
Golem
Golem
GLM
$ 0.090839
+1.19%
+0.00%
-3.09%
$ 90.83M
$ 3.29M
15
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1923
-0.72%
-13.43%
+6.71%
$ 85.66M
$ 672.31K
16
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004059
+0.05%
+2.36%
+1.72%
$ 82.09M
$ 15.07M
17
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3125
+0.62%
+4.27%
-0.84%
$ 75.12M
$ 319.79K
18
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2011
+0.05%
-2.70%
-4.54%
$ 71.87M
$ 398.31K
19
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0016942
+0.18%
-0.05%
+7.76%
$ 63.35M
$ 42.41M
20
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.232
0.00%
-1.75%
-4.42%
$ 61.22M
$ 44.19K
21
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003312
+0.24%
-0.98%
-2.41%
$ 58.58M
$ 182.27M
22
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.007235
-0.69%
-1.46%
-2.39%
$ 53.30M
$ 7.27M
23
IO
IO
IO
$ 0.11659
+0.21%
-1.87%
-5.15%
$ 40.98M
$ 2.12M
24
XYO
XYO
XYO
$ 0.00291
-0.34%
-0.34%
-2.36%
$ 40.03M
$ 18.38M
25
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03823089
-0.11%
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-20.11%
$ 38.22M
$ 1.11M
26
peaq network
peaq network
PEAQ
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-0.12%
-3.11%
-9.60%
$ 37.63M
$ 4.09M
27
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003472
-0.14%
-1.03%
-0.89%
$ 34.67M
$ 16.28M
28
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1839
-0.76%
+0.05%
+0.22%
$ 34.21M
$ 333.32K
29
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005465
+0.06%
-0.39%
-5.70%
$ 28.46M
$ 19.57M
30
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0005038
+1.55%
-2.37%
-2.29%
$ 27.47M
$ 114.54M
31
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02935
+0.10%
+1.52%
+4.26%
$ 25.04M
$ 2.35M
32
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002566
-3.39%
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+15.97%
$ 24.48M
$ 29.20M
33
Bless
Bless
BLESS
$ 0.013093
+0.80%
-1.18%
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$ 24.28M
$ 31.44M
34
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2725
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-4.10%
-0.15%
$ 23.59M
$ 203.40K
35
DexNet
DexNet
DEXNET
$ 0.00764926
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$ 22.95M
$ 3.04
36
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.092568
-0.01%
-0.02%
-7.08%
$ 22.31M
$ 64.11K
37
MVL
MVL
MVL
$ 0.00074294
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-3.88%
$ 20.66M
$ 34.71K
38
Chia Network
Chia Network
XCH
$ 1.368
+1.17%
+4.99%
-1.84%
$ 20.02M
$ 59.44K
39
Acurast
Acurast
ACU
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-0.49%
-0.36%
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$ 19.74M
$ 851.14K
40
Phala
Phala
PHA
$ 0.02256
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$ 4.13M
41
Nosana
Nosana
NOS
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+0.24%
-0.69%
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$ 18.81M
$ 359.72K
42
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04477
+4.15%
+0.28%
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$ 1.42M
43
Starpower
Starpower
STAR
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-7.92%
+22.46%
$ 18.16M
$ 274.23K
44
Flux
Flux
FLUX
$ 0.04004
-0.22%
-3.13%
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$ 16.45M
$ 1.45M
45
Pocket Network
Pocket Network
POKT
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-2.74%
$ 16.02M
$ 371.24K
46
NYM
NYM
NYM
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+0.22%
+0.27%
+1.75%
$ 15.53M
$ 3.30M
47
Radicle
Radicle
RAD
$ 0.2629
-2.45%
-21.72%
+17.68%
$ 14.59M
$ 958.34K
48
Dolphin
Dolphin
POD
$ 0.327876
-0.18%
-0.00%
-9.79%
$ 14.35M
$ 871.68K
49
AO
AO
AO
$ 1.785
+0.29%
+0.63%
+0.46%
$ 12.50M
$ 28.55K
50
Orchid
Orchid
OXT
$ 0.00876
-0.84%
-7.85%
-24.05%
$ 8.71M
$ 7.56M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de DePIN y por qué son populares?
Los tokens de DePIN representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 191 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $7.11B.
¿Cuál es el token de DePIN con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de DePIN rastreados en MEXC, $NODE ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 31.10% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de DePIN están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 191 tokens de DePIN, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. TAO, BDX, RENDER se encuentra entre los tokens populares de DePIN. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría DePIN?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría DePIN es de aproximadamente $7.11B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector DePIN, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.