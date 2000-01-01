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Principales tokens de Conocimiento Cero (ZK) por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Conocimiento Cero (ZK). Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 479.31
+0.19%
-1.00%
-4.96%
$ 8.09B
$ 4.57K
2
United Stables
United Stables
U
$ 1
0.00%
-0.03%
-0.03%
$ 999.96M
$ 52.10K
3
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07554
-0.25%
-0.28%
+0.56%
$ 807.81M
$ 1.86M
4
Humanity
Humanity
H
$ 0.08977
-0.79%
+9.99%
+13.39%
$ 254.52M
$ 1.92M
5
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.112
-0.53%
+0.18%
+0.54%
$ 223.40M
$ 662.34K
6
Cysic
Cysic
CYS
$ 1.2698
-9.50%
-13.63%
+34.26%
$ 182.41M
$ 4.44M
7
STRK
STRK
STRK
$ 0.0229
-0.91%
-4.80%
-11.31%
$ 145.02M
$ 7.53M
8
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.078
-0.02%
-2.10%
-0.20%
$ 74.09M
$ 18.10K
9
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007432
-0.25%
-3.98%
-7.45%
$ 73.78M
$ 12.11M
10
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.37388
-0.62%
+2.24%
+28.76%
$ 55.82M
$ 397.39K
11
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.03842
-0.03%
-2.91%
-5.60%
$ 49.87M
$ 1.58M
12
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.2269
-0.39%
+4.13%
-5.63%
$ 45.05M
$ 249.18K
13
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003242
-0.09%
-0.89%
-10.56%
$ 40.79M
$ 38.81M
14
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02805
-0.28%
+1.11%
+1.84%
$ 39.45M
$ 3.28M
15
Gravity
Gravity
G
$ 0.003598
+0.42%
+0.92%
-1.04%
$ 39.18M
$ 17.12M
16
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05063
-0.04%
-0.61%
+0.42%
$ 39.16M
$ 1.08M
17
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.12
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 34.52M
$ 8.94K
18
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002185
0.00%
-0.59%
-3.90%
$ 33.92M
$ 48.52M
19
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.49452
+1.66%
+7.28%
+5.63%
$ 33.19M
$ 128.40K
20
USDP
USDP
USDP
$ 1.0003
-0.01%
-0.01%
-0.10%
$ 31.96M
$ 15.90K
21
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06366
-0.35%
-1.43%
+5.74%
$ 31.48M
$ 1.11M
22
Succinct
Succinct
PROVE
$ 0.1506
-0.13%
-1.63%
-3.88%
$ 29.45M
$ 310.77K
23
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.011402
+1.09%
-3.47%
-18.56%
$ 28.77M
$ 15.56M
24
Nock
Nock
NOCK
$ 0.012479
-0.19%
+9.29%
+7.11%
$ 27.46M
$ 9.33M
25
COTI
COTI
COTI
$ 0.009193
-0.52%
-7.77%
-26.33%
$ 26.80M
$ 20.94M
26
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.09174
-3.70%
-7.09%
-31.98%
$ 25.71M
$ 1.24M
27
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006302
-0.27%
-1.13%
-15.87%
$ 25.48M
$ 9.42M
28
Aleo
Aleo
ALEO
$ 0.01596
-0.87%
+0.25%
-3.67%
$ 19.04M
$ 4.14M
29
Phala
Phala
PHA
$ 0.02242
+0.89%
0.00%
+6.01%
$ 18.96M
$ 3.66M
30
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2216
+0.05%
-5.79%
-1.38%
$ 18.43M
$ 261.09K
31
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006644
-0.17%
-2.03%
+1.51%
$ 15.31M
$ 8.62M
32
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01261
-1.01%
-2.97%
-8.35%
$ 14.81M
$ 24.74M
33
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0706
+0.57%
+0.43%
-4.47%
$ 13.74M
$ 829.79K
34
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04056
-0.05%
-0.73%
-1.12%
$ 13.66M
$ 1.65M
35
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.009395
-0.15%
-3.70%
-9.96%
$ 12.80M
$ 6.18M
36
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04353
+0.02%
-1.92%
-5.06%
$ 11.97M
$ 1.38M
37
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6399
-0.06%
+1.33%
+1.60%
$ 11.96M
$ 91.79K
38
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03825
+0.08%
-0.41%
+1.75%
$ 11.61M
$ 1.55M
39
Telos
Telos
TLOS
$ 0.025329
+0.86%
+3.36%
+16.17%
$ 11.42M
$ 4.65M
40
Space and Time
Space and Time
SXT
$ 0.007613
+0.25%
-0.34%
+4.19%
$ 10.71M
$ 8.29M
41
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05044
-0.57%
-8.33%
+11.51%
$ 9.78M
$ 1.71M
42
Redbelly Network
Redbelly Network
RBNT
$ 0.003032
+0.17%
-3.44%
-7.23%
$ 8.03M
$ 22.14M
43
Marlin POND
Marlin POND
POND
$ 0.0007469
-0.08%
-0.87%
+2.34%
$ 6.18M
$ 74.06M
44
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01114
0.00%
-1.52%
-9.94%
$ 5.15M
$ 626.59K
45
NetX
NetX
NETX
$ 0.2121
-0.68%
+1.44%
+2.88%
$ 5.05M
$ 262.47K
46
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0.0008376
-0.14%
-4.55%
-0.57%
$ 4.91M
$ 108.26M
47
Polyhedra Network
Polyhedra Network
ZKJ
$ 0.006286
-0.11%
-0.95%
-0.32%
$ 4.69M
$ 9.00M
48
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.02086
-0.05%
+0.67%
+7.21%
$ 3.98M
$ 2.53M
49
Messier
Messier
M87
$ 0.00000396
-0.25%
0.00%
-3.17%
$ 3.51M
$ 6.57B
50
Cult DAO
Cult DAO
CULT
$ 6.5917E-7
+0.68%
-0.60%
-1.71%
$ 3.28M
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Conocimiento Cero (ZK) y por qué son populares?
Los tokens de Conocimiento Cero (ZK) representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 83 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $11.74B.
¿Cuál es el token de Conocimiento Cero (ZK) con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Conocimiento Cero (ZK) rastreados en MEXC, JMDT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 14.86% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Conocimiento Cero (ZK) están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 83 tokens de Conocimiento Cero (ZK), que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ZEC, U, POL se encuentra entre los tokens populares de Conocimiento Cero (ZK). Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Conocimiento Cero (ZK)?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Conocimiento Cero (ZK) es de aproximadamente $11.74B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Conocimiento Cero (ZK), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.