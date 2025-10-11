El precio en vivo de Deri Protocol hoy es de 0.00587362 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de DERI en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de DERI en MEXC ahora.El precio en vivo de Deri Protocol hoy es de 0.00587362 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de DERI en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de DERI en MEXC ahora.

Más información de DERI

Info. de precios de DERI

Sitio web oficial de DERI

Tokenomía de DERI

Pronóstico de precios de DERI

Precio de Deri Protocol (DERI)

Precio en vivo de 1 DERI en USD:

$0.00593501
$0.00593501
-17.90%1D
Gráfico de precios en vivo de Deri Protocol (DERI)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:23:46 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Deri Protocol (DERI)

Rango de precios en 24 horas:
24H Mín
24H Máx

+0.32%

-18.77%

-24.28%

-24.28%

El precio en tiempo real de Deri Protocol (DERI) es de $0.00587362. Durante las últimas 24 horas, DERI se ha operado entre un mínimo de $ 0.00566102 y un máximo de $ 0.00751106, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de DERI es de $ 3.77, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00200107.

En términos de rendimiento a corto plazo, DERI ha cambiado en un +0.32% en la última hora, -18.77% en 24 horas y -24.28% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Deri Protocol (DERI)

La capitalización de mercado actual de Deri Protocol es de $ 770.57K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DERI es de 131.19M, con un suministro total de 490127939.592577. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.88M.

Historial de precios de Deri Protocol (DERI) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Deri Protocol a USD fue de $ -0.001357715929997825.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Deri Protocol a USD fue de $ -0.0002165157.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Deri Protocol a USD fue de $ +0.0023102932.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Deri Protocol a USD fue de $ +0.003225936262729272.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.001357715929997825-18.77%
30 Días$ -0.0002165157-3.68%
60 Días$ +0.0023102932+39.33%
90 Días$ +0.003225936262729272+121.84%

Qué es Deri Protocol (DERI)

Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Deri Protocol(DERI)

Sitio web oficial

Predicción del precio de Deri Protocol (USD)

¿Cuánto valdrá Deri Protocol (DERI) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Deri Protocol (DERI) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Deri Protocol.

¡Consulta la predicción del precio de Deri Protocol ahora!

DERI a monedas locales

Tokenómica de Deri Protocol (DERI)

Entender la tokenómica de Deri Protocol (DERI) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de DERI!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre Deri Protocol (DERI)

¿Cuánto vale Deri Protocol (DERI) hoy?
El precio en vivo de DERI en USD es de 0.00587362 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de DERI en USD?
El precio actual de DERI en USD es de $ 0.00587362. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Deri Protocol?
La capitalización de mercado de DERI es de $ 770.57K USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de DERI?
El suministro circulante de DERI es de 131.19M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de DERI?
DERI alcanzó un precio ATH de 3.77 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de DERI?
DERI vio un precio ATL de 0.00200107 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de DERI?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para DERI es de -- USD.
¿DERI subirá más este año?
El precio de DERI podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de DERI para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:23:46 (UTC+8)

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.