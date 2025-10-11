Información del precio (USD) de Deri Protocol (DERI)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00566102 $ 0.00566102 $ 0.00566102 24H Mín $ 0.00751106 $ 0.00751106 $ 0.00751106 24H Máx 24H Mín $ 0.00566102$ 0.00566102 $ 0.00566102 24H Máx $ 0.00751106$ 0.00751106 $ 0.00751106 Máximo Histórico $ 3.77$ 3.77 $ 3.77 Precio más bajo $ 0.00200107$ 0.00200107 $ 0.00200107 Cambio de Precio (1H) +0.32% Cambio de Precio (1D) -18.77% Cambio de Precio (7D) -24.28% Cambio de Precio (7D) -24.28%

El precio en tiempo real de Deri Protocol (DERI) es de $0.00587362. Durante las últimas 24 horas, DERI se ha operado entre un mínimo de $ 0.00566102 y un máximo de $ 0.00751106, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de DERI es de $ 3.77, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00200107.

En términos de rendimiento a corto plazo, DERI ha cambiado en un +0.32% en la última hora, -18.77% en 24 horas y -24.28% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Deri Protocol (DERI)

Cap de mercado $ 770.57K$ 770.57K $ 770.57K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M Suministro de Circulación 131.19M 131.19M 131.19M Suministro total 490,127,939.592577 490,127,939.592577 490,127,939.592577

La capitalización de mercado actual de Deri Protocol es de $ 770.57K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DERI es de 131.19M, con un suministro total de 490127939.592577. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.88M.