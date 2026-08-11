Сегодняшняя цена Emorya Finance

Текущая цена Emorya Finance (EMR) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,66% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EMR на USD составляет $ 0 за EMR.

На данный момент Emorya Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 117 486, при оборотном предложении 947,90M EMR. В течение последних 24 часов, EMR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,04461771, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе EMR изменился на +7,88% за последний час и на +6,96% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,01K.

Рыночная информация Emorya Finance (EMR)

Рыночная капитализация $ 117,49K$ 117,49K $ 117,49K Объем (24Ч) $ 1,01K$ 1,01K $ 1,01K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 123,94K$ 123,94K $ 123,94K Оборотное предложение 947,90M 947,90M 947,90M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Emorya Finance составляет $ 117,49K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,01K. Циркулируещее обращение EMR составляет 947,90M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 123,94K.