Какова текущая рыночная цена Wrapped Citrea Bitcoin?

Wrapped Citrea Bitcoin оценивается в ₽4814615.8427118080000, за последние 24 часа он изменился на -1.74%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у WCBTC?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии WCBTC сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Wrapped Citrea Bitcoin на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов WCBTC?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 61.57114783990204, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Wrapped Citrea Bitcoin?

Wrapped Citrea Bitcoin за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как WCBTC показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Wrapped-Tokens,Citrea Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Wrapped-Tokens,Citrea Ecosystem, динамика WCBTC зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.