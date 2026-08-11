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Текущая цена Wrapped Citrea Bitcoin сегодня составляет 64,352 USD. Рыночная капитализация WCBTC составляет 3,960,233 USD. Отслеживайте обновления цен WCBTC в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Wrapped Citrea Bitcoin сегодня составляет 64,352 USD. Рыночная капитализация WCBTC составляет 3,960,233 USD. Отслеживайте обновления цен WCBTC в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC)

Не в листинге

Текущая цена 1 WCBTC в USD:

$64,271
$64,271$64,271
-0.02%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:12:47 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Wrapped Citrea Bitcoin

Текущая цена Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) сегодня составляет $ 64,352 с изменением 1.74% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WCBTC на USD составляет $ 64,352 за WCBTC.

На данный момент Wrapped Citrea Bitcoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 3,960,233, при оборотном предложении 61.57 WCBTC. В течение последних 24 часов, WCBTC торговался в диапазоне от $ 63,955 (минимум) до $ 68,054 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 124,156, тогда как исторический минимум составил $ 54,621.

В краткосрочной перспективе WCBTC изменился на -0.19% за последний час и на +0.18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 40.28K.

Рыночная информация Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC)

$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M

$ 40.28K
$ 40.28K$ 40.28K

$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M

61.57
61.57 61.57

61.57114783990204
61.57114783990204 61.57114783990204

Текущая рыночная капитализация Wrapped Citrea Bitcoin составляет $ 3.96M, при 24-часовом объеме торгов $ 40.28K. Циркулируещее обращение WCBTC составляет 61.57, а общее предложение – 61.57114783990204. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3.96M.

История цен Wrapped Citrea Bitcoin в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 63,955
$ 63,955$ 63,955
Мин 24Ч
$ 68,054
$ 68,054$ 68,054
Макс 24Ч

$ 63,955
$ 63,955$ 63,955

$ 68,054
$ 68,054$ 68,054

$ 124,156
$ 124,156$ 124,156

$ 54,621
$ 54,621$ 54,621

-0.19%

-1.74%

+0.18%

+0.18%

История цен Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped Citrea Bitcoin на USD составило $ -1,139.7276887714397.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Citrea Bitcoin на USD составило $ -137.6553632000.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Citrea Bitcoin на USD составило $ +603.4994912000.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Citrea Bitcoin на USD составило $ +0.07700581592.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -1,139.7276887714397-1.74%
30 дней$ -137.6553632000-0.21%
60 дней$ +603.4994912000+0.94%
90 дней$ +0.07700581592+0.00%

Прогноз цены Wrapped Citrea Bitcoin

Прогноз цены Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WCBTC в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Wrapped Citrea Bitcoin потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Wrapped Citrea Bitcoin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WCBTC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Wrapped Citrea Bitcoin».

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Источник Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Citrea EcosystemWrapped-Tokens

О Wrapped Citrea Bitcoin

Какова текущая рыночная цена Wrapped Citrea Bitcoin?

Wrapped Citrea Bitcoin оценивается в ₽4814615.8427118080000, за последние 24 часа он изменился на -1.74%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у WCBTC?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии WCBTC сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Wrapped Citrea Bitcoin на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов WCBTC?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 61.57114783990204, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Wrapped Citrea Bitcoin?

Wrapped Citrea Bitcoin за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как WCBTC показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Wrapped-Tokens,Citrea Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Wrapped-Tokens,Citrea Ecosystem, динамика WCBTC зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 13:12:47 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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