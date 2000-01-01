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Топ токенов категории Robinhood Ecosystem по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Robinhood Ecosystem. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06993
+0.27%
-0.95%
-0.84%
$ 11.89B
$ 62.50M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
3
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999801
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 3.48B
$ 447.71M
4
Пепе
Пепе
PEPE
$ 0.000002873
+0.35%
-1.85%
-1.78%
$ 1.19B
$ 87.98B
5
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5605
+0.38%
-0.43%
+0.74%
$ 367.49M
$ 263.32K
6
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1444
+0.35%
-1.64%
+1.84%
$ 143.83M
$ 1.60M
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1329
+0.91%
-0.52%
+2.38%
$ 133.20M
$ 1.12M
8
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08314
-0.01%
-1.66%
+0.89%
$ 117.22M
$ 643.22K
9
syrupUSDG
syrupUSDG
SYRUPUSDG
$ 1.006
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 105.21M
$ 52.40K
10
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07463
+0.31%
-2.46%
-0.90%
$ 102.31M
$ 2.86M
11
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03051
-0.52%
+3.58%
+16.87%
$ 50.73M
$ 2.31M
12
ELF
ELF
ELF
$ 0.05795
-0.31%
-0.52%
-2.21%
$ 47.64M
$ 964.87K
13
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005481
-0.09%
-3.53%
-4.72%
$ 41.57M
$ 14.29M
14
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.009952
-1.14%
+18.23%
+5.47%
$ 41.50M
$ 18.17M
15
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000010265
+0.12%
-2.09%
+1.55%
$ 40.08M
$ 624.01B
16
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0003169
+0.22%
+1.28%
+3.95%
$ 31.38M
$ 184.46M
17
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0012457
+0.18%
-0.15%
+0.60%
$ 29.03M
$ 44.23M
18
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.0215
+0.28%
-3.85%
-2.63%
$ 28.01M
$ 2.94M
19
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.04117
-0.12%
-2.18%
-0.77%
$ 22.83M
$ 1.79M
20
Nock
Nock
NOCK
$ 0.01018
0.00%
+4.27%
-17.21%
$ 22.50M
$ 7.47M
21
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010448
+0.05%
-5.73%
+7.86%
$ 21.98M
$ 8.80T
22
MowCat
MowCat
MOW
$ 0.01969788
+0.39%
-0.02%
-1.99%
$ 19.70M
$ 1.10M
23
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000005386
+0.54%
-2.66%
-14.01%
$ 18.03M
$ 3.73T
24
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0972
-0.10%
0.00%
+16.79%
$ 17.86M
$ 145.35K
25
Little John
Little John
JOHN
$ 0.01719516
0.00%
--
+82,569.04%
$ 17.20M
$ 167.50M
26
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01417
-0.77%
-5.48%
+8.35%
$ 14.14M
$ 4.75M
27
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002886
-0.24%
-1.43%
+2.85%
$ 12.37M
$ 20.20M
28
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0639
+0.63%
-3.03%
+16.82%
$ 9.45M
$ 197.30K
29
What IF
What IF
IF
$ 0.00973838
-3.94%
-0.16%
-51.15%
$ 8.86M
$ 843.51K
30
Thinking Cat
Thinking Cat
HMM
$ 0.00536438
-4.38%
+0.43%
+528.31%
$ 5.36M
$ 1.05M
31
Flayer
Flayer
FLAY
$ 0.00627253
+0.22%
-0.02%
-8.17%
$ 3.76M
$ 14.24K
32
unstable coin
unstable coin
USDUC
$ 0.002992
-0.03%
-3.57%
-9.98%
$ 3.00M
$ 19.26M
33
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003459
-0.06%
-0.26%
-10.35%
$ 2.52M
$ 16.50B
34
GME
GME
GME
$ 0.0003666
-0.19%
-7.03%
-9.97%
$ 2.51M
$ 146.36M
35
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00233912
-0.38%
-0.02%
-40.36%
$ 2.39M
$ 10.04K
36
Vexanium
Vexanium
VEX
$ 0.002376
0.00%
+0.76%
+0.59%
$ 1.74M
$ 23.72M
37
INTERN
INTERN
INTERN
$ 0.00136605
+0.39%
+0.22%
+57.38%
$ 1.37M
$ 226.91K
38
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 3.19E-6
-4.49%
+64.50%
-23.68%
$ 1.34M
--
39
Liluni
Liluni
LILUNI
$ 0.00125271
-9.07%
+0.61%
-14.54%
$ 1.26M
$ 1.28M
40
The Stock Impaler
The Stock Impaler
STOCKIMPALER
$ 0.00118143
-1.60%
+0.05%
+8.97%
$ 1.17M
$ 238.30K
41
Kitsu
Kitsu
KITSU
$ 0.00111922
-0.96%
-0.04%
-24.71%
$ 1.12M
$ 86.24K
42
GRID by Virtuals
GRID by Virtuals
GRID
$ 0.00110446
+0.28%
+0.07%
+13.75%
$ 1.10M
$ 38.18K
43
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0.00109822
+0.50%
+0.01%
+0.21%
$ 1.10M
$ 11.10K
44
FIRE
FIRE
FIRE
$ 0.00102189
-16.19%
+0.53%
+374.57%
$ 1.01M
$ 122.21K
45
Lady Marian
Lady Marian
MARIAN
$ 0.00097749
+3.54%
-0.02%
+17.48%
$ 996.91K
$ 140.66K
46
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0.00106909
-2.24%
-0.06%
-16.81%
$ 984.32K
$ 139.86K
47
Boardwalk
Boardwalk
BWLK
$ 0.326448
+0.21%
-0.07%
-1.93%
$ 975.89K
$ 823.10
48
NASDANQ
NASDANQ
NASDANQ
$ 0.00088906
+1.11%
+0.34%
-24.30%
$ 871.03K
$ 523.68K
49
ClawBank
ClawBank
$CLAWBANK
$ 8.53E-6
-1.27%
-0.50%
-15.29%
$ 853.36K
--
50
HOLD
HOLD
EARN
$ 0.00201141
+0.12%
+0.05%
+23.90%
$ 845.94K
$ 4.70K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Robinhood Ecosystem и почему они так популярны?
Токены категории Robinhood Ecosystem представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 237 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $22.57B.
Какой токен из категории Robinhood Ecosystem демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Robinhood Ecosystem, отслеживаемых на MEXC, DOW продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 85.40% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Robinhood Ecosystem находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 237 токенов категории Robinhood Ecosystem, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Robinhood Ecosystem относятся DOGE, USDE, USDG. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Robinhood Ecosystem?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Robinhood Ecosystem составляет примерно $22.57B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Robinhood Ecosystem, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.