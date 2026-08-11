Сегодняшняя цена Shape

Текущая цена Shape (SHAPE) сегодня составляет $ 0 с изменением 5.13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SHAPE на USD составляет $ 0 за SHAPE.

На данный момент Shape занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 279,255, при оборотном предложении 602.83M SHAPE. В течение последних 24 часов, SHAPE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00148011, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SHAPE изменился на -0.29% за последний час и на -9.44% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 8.90K.

Рыночная информация Shape (SHAPE)

Рыночная капитализация $ 279.26K$ 279.26K $ 279.26K Объем (24Ч) $ 8.90K$ 8.90K $ 8.90K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 4.63M$ 4.63M $ 4.63M Оборотное предложение 602.83M 602.83M 602.83M Общее предложение 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Shape составляет $ 279.26K, при 24-часовом объеме торгов $ 8.90K. Циркулируещее обращение SHAPE составляет 602.83M, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4.63M.