Сегодняшняя цена Durovs Dog

Текущая цена Durovs Dog (PYONYA) сегодня составляет $ 0 с изменением 9.71% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PYONYA на USD составляет $ 0 за PYONYA.

На данный момент Durovs Dog занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 189,727, при оборотном предложении 923.51M PYONYA. В течение последних 24 часов, PYONYA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PYONYA изменился на -5.56% за последний час и на -19.22% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.54K.

Рыночная информация Durovs Dog (PYONYA)

Рыночная капитализация $ 189.73K$ 189.73K $ 189.73K Объем (24Ч) $ 1.54K$ 1.54K $ 1.54K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 205.44K$ 205.44K $ 205.44K Оборотное предложение 923.51M 923.51M 923.51M Общее предложение 923,505,575.004138 923,505,575.004138 923,505,575.004138

Текущая рыночная капитализация Durovs Dog составляет $ 189.73K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.54K. Циркулируещее обращение PYONYA составляет 923.51M, а общее предложение – 923505575.004138. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 205.44K.