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Топ токенов категории Экосистема Injective по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Injective. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00089
0,00%
+0,02%
+0,02%
$ 74,86B
$ 64,84M
2
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0,999276
0,00%
0,00%
-0,04%
$ 211,16M
$ 5,76M
3
ZIGCOIN
ZIGCOIN
ZIG
$ 0,039349
+0,02%
-1,13%
-2,27%
$ 55,65M
$ 9,55M
4
TruFin Staked INJ
TruFin Staked INJ
TRUINJ
$ 4,74
0,00%
--
+2,60%
$ 596,21K
$ 0,14
5
Hydro Protocol
Hydro Protocol
HDRO
$ 0,00094156
+0,74%
+0,03%
-9,34%
$ 457,95K
$ 264,69
6
Levana
Levana
LVN
$ 0,00052526
-0,97%
+0,01%
+2,59%
$ 421,98K
$ 1,13
7
Injective Quants
Injective Quants
QUNT
$ 0,0003955
+0,74%
+0,01%
-9,98%
$ 239,23K
$ 376,47
8
Talis Protocol
Talis Protocol
TALIS
$ 0,00045344
0,00%
--
+0,72%
$ 178,24K
$ 22,71
9
Nonja
Nonja
NONJA
$ 8,415E-5
0,00%
+6,30%
-1,69%
$ 84,15K
--
10
Neptune
Neptune
XNT
$ 0,1921
+0,10%
+3,04%
-4,36%
--
$ 84,18K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Injective и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Injective представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 10 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $75.13B.
Какой токен из категории Экосистема Injective демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Injective, отслеживаемых на MEXC, NONJA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 6.30% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Injective находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 10 токенов категории Экосистема Injective, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Injective относятся USDC, AUSD, ZIG. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Injective?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Injective составляет примерно $75.13B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Injective, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.