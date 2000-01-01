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Топ токенов категории Экосистема Terra Classic по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Terra Classic. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1.877,05
+%0,28
-%2,30
+%0,07
$ 226,48B
$ 108,71K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 600,54
+%0,14
-%1,20
+%1,13
$ 80,95B
$ 18,68K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64.043,54
+%0,19
-%1,84
-%0,43
$ 7,45B
$ 2,11
4
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6,47
-%0,29
-%1,39
-%3,72
$ 2,79B
$ 22,18K
5
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0,000004631
+%0,26
-%0,88
-%7,37
$ 2,73B
$ 218,85B
6
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3,949
+%0,25
-%3,48
+%1,47
$ 2,45B
$ 70,07K
7
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0,005055
+%0,16
-%0,90
+%0,52
$ 28,13M
$ 11,87M
8
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 3,47E-6
-%0,29
+%0,90
-%22,20
$ 1,69M
--
9
Orion Money
Orion Money
ORION
$ 0,00066233
%0,00
-%0,02
-%3,33
$ 662,33K
$ 191,84
10
Lunc Cookie Do Coin
Lunc Cookie Do Coin
DO
$ 1,074E-9
+%0,19
-%0,10
+%2,09
$ 393,41K
--
11
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0,0030499
+%0,06
+%0,04
+%19,39
$ 237,11K
$ 1,17K
12
Thorstarter
Thorstarter
XRUNE
$ 0,00030998
%0,00
-%0,05
+%56,59
$ 148,20K
$ 93,54
13
DeFiato
DeFiato
DFIAT
$ 0,00056049
%0,00
--
-%3,15
$ 83,63K
$ 2,42
14
Selenium
Selenium
SELE
$ 0,00842589
+%0,37
+%0,06
+%5,95
$ 52,74K
$ 54,32
15
GarudaX
GarudaX
GRDX
$ 0,00094618
+%0,16
+%0,00
-%1,58
$ 33,06K
$ 11,74
16
Terraport
Terraport
TERRA
$ 0,001911
%0,00
-%4,07
-%10,32
--
$ 15,17K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Terra Classic и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Terra Classic представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 16 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $322.87B.
Какой токен из категории Экосистема Terra Classic демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Terra Classic, отслеживаемых на MEXC, JURIS продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Terra Classic находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 16 токенов категории Экосистема Terra Classic, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Terra Classic относятся ETH, BNB, WBTC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Terra Classic?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Terra Classic составляет примерно $322.87B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Terra Classic, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.