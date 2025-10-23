Текущая цена Botanix Staked Bitcoin сегодня составляет 111.340 USD. Следите за обновлениями цены STBTC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STBTC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Botanix Staked Bitcoin сегодня составляет 111.340 USD. Следите за обновлениями цены STBTC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STBTC прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о STBTC

Информация о цене STBTC

Официальный сайт STBTC

Токеномика STBTC

Прогноз цен STBTC

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Botanix Staked Bitcoin

Цена Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Не в листинге

Текущая цена 1 STBTC в USD:

$111.330
$111.330$111.330
+%1,601D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Botanix Staked Bitcoin (STBTC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:31:45 (UTC+8)

Информация о ценах Botanix Staked Bitcoin (STBTC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 108.654
$ 108.654$ 108.654
Мин 24Ч
$ 111.383
$ 111.383$ 111.383
Макс 24Ч

$ 108.654
$ 108.654$ 108.654

$ 111.383
$ 111.383$ 111.383

$ 128.136
$ 128.136$ 128.136

$ 105.793
$ 105.793$ 105.793

+%0,95

+%1,58

-%0,72

-%0,72

Текущая цена Botanix Staked Bitcoin (STBTC) составляет $111.340. За последние 24 часа STBTC торговался в диапазоне от $ 108.654 до $ 111.383, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена STBTC за все время составляет $ 128.136, а минимальная – $ 105.793.

Что касается краткосрочной динамики, STBTC изменился на +%0,95 за последний час, на +%1,58 за 24 часа и на -%0,72 за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

$ 11,02M
$ 11,02M$ 11,02M

--
----

$ 11,02M
$ 11,02M$ 11,02M

98,96
98,96 98,96

98,95955442601795
98,95955442601795 98,95955442601795

Текущая рыночная капитализация Botanix Staked Bitcoin составляет $ 11,02M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STBTC составляет 98,96, а общее предложение – 98.95955442601795. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,02M.

История цен Botanix Staked Bitcoin (STBTC) в USD

За сегодня изменение цены Botanix Staked Bitcoin на USD составило $ +1.730,33.
За последние 30 дней изменение цены Botanix Staked Bitcoin на USD составило $ -10.876,9827440000.
За последние 60 дней изменение цены Botanix Staked Bitcoin на USD составило $ -2.529,8006760000.
За последние 90 дней изменение цены Botanix Staked Bitcoin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1.730,33+%1,58
30 дней$ -10.876,9827440000-%9,76
60 дней$ -2.529,8006760000-%2,27
90 дней$ 0--

Что такое Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Botanix Staked Bitcoin (USD)

Сколько будет стоить Botanix Staked Bitcoin (STBTC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Botanix Staked Bitcoin (STBTC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Botanix Staked Bitcoin.

Проверьте прогноз цены Botanix Staked Bitcoin!

STBTC на местную валюту

Токеномика Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Понимание токеномики Botanix Staked Bitcoin (STBTC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STBTC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Сколько стоит Botanix Staked Bitcoin (STBTC) на сегодня?
Актуальная цена STBTC в USD – 111.340 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена STBTC в USD?
Текущая цена STBTC в USD составляет $ 111.340. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Botanix Staked Bitcoin?
Рыночная капитализация STBTC составляет $ 11,02M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение STBTC?
Циркулирующее предложение STBTC составляет 98,96 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) STBTC?
STBTC достиг максимальной цены (ATH) в 128.136 USD.
Какова была минимальная цена STBTC за все время (ATL)?
STBTC достиг минимальной цены (ATL) в 105.793 USD.
Каков объем торгов STBTC?
Объем торгов за последние 24 часа для STBTC составляет -- USD.
Вырастет ли STBTC в цене в этом году?
STBTC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STBTC для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:31:45 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.