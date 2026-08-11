Сегодняшняя цена Wrapped Glue

Текущая цена Wrapped Glue (WGLUE) сегодня составляет $ 0,00267194 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WGLUE на USD составляет $ 0,00267194 за WGLUE.

На данный момент Wrapped Glue занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 639 951, при оборотном предложении 988,03M WGLUE. В течение последних 24 часов, WGLUE торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,462231, тогда как исторический минимум составил $ 0,00205897.

В краткосрочной перспективе WGLUE изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,00.

Рыночная информация Wrapped Glue (WGLUE)

Рыночная капитализация $ 2,64M$ 2,64M $ 2,64M Объем (24Ч) $ 1,00$ 1,00 $ 1,00 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 2,64M$ 2,64M $ 2,64M Оборотное предложение 988,03M 988,03M 988,03M Общее предложение 988 028 020,683327 988 028 020,683327 988 028 020,683327

Текущая рыночная капитализация Wrapped Glue составляет $ 2,64M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,00. Циркулируещее обращение WGLUE составляет 988,03M, а общее предложение – 988028020.683327. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,64M.