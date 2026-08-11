Какова текущая цена GOATS?

GOATS торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -5.28%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как GOATS соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -5.28% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если GOATS превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как GOATS показывает себя по сравнению с токенами категории Gaming (GameFi),Meme,Telegram Apps,TON Ecosystem?

В рамках сегмента Gaming (GameFi),Meme,Telegram Apps,TON Ecosystem GOATS демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация GOATS?

Рыночная капитализация ₽103528014.9597097488000 ставит GOATS на 2573-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется GOATS?

GOATS обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку GOATS?

При наличии в обращении 18874993827.05 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.