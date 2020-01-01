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Топ токенов категории Экосистема Plume Network по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Plume Network. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
Линк
Линк
LINK
$ 8.3
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
3
USD1
USD1
USD1
$ 1.00024
0.00%
-0.03%
+0.02%
$ 4.39B
$ 3.27M
4
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.07M
5
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 949.38M
--
6
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.90M
--
7
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,482
+0.12%
-0.02%
-1.11%
$ 536.65M
$ 12.18K
8
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999258
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 211.16M
$ 5.72M
9
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 111.69M
$ 1.31M
10
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,367.99
+0.13%
+0.01%
+7.80%
$ 71.33M
$ 582.24K
11
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.012266
+0.10%
+1.97%
+14.42%
$ 70.69M
$ 18.44M
12
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.15M
--
13
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1.085
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 64.21M
--
14
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.092
0.00%
0.00%
0.00%
$ 51.62M
--
15
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
ACRDX
$ 1.02
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 51.03M
--
16
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.003
-0.10%
0.00%
+0.30%
$ 34.14M
$ 3.53M
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.310329
-0.24%
-0.04%
+16.26%
$ 16.58M
$ 176.90K
18
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,871.07
-0.11%
-0.02%
-0.15%
$ 13.89M
$ 439.81K
19
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.83M
--
20
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
21
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
+0.00%
+0.83%
$ 5.09M
--
22
Plume USD
Plume USD
PUSD
$ 0.99822
+0.24%
+0.01%
+0.45%
$ 4.73M
$ 4.92K
23
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
24
Nest WisdomTree Vault
Nest WisdomTree Vault
NWISDOM
$ 0.969295
0.00%
+0.00%
+1.78%
$ 2.86M
--
25
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.9959
-0.16%
-0.00%
-0.41%
$ 2.46M
$ 84.88K
26
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1.053
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.44M
--
27
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.14
0.00%
+0.00%
+0.88%
$ 2.24M
--
28
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.081
+0.09%
0.00%
+2.95%
$ 1.43M
$ 90.18
29
Wrapped Plume
Wrapped Plume
WPLUME
$ 0.01217251
-0.47%
+0.02%
+13.78%
$ 891.17K
$ 4.14K
30
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.067
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 392.07K
--
31
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.001
+0.14%
-0.00%
-0.10%
$ 352.05K
$ 665.03
32
Nest Apollo ACRDX Vault
Nest Apollo ACRDX Vault
NACRDX
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 100.15K
--
33
Nest Credit Vault
Nest Credit Vault
NCREDIT
$ 1.043
0.00%
+0.00%
+0.68%
$ 40.93K
--
34
Nest Elixir Vault
Nest Elixir Vault
NELIXIR
$ 1.047
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.77K
--
35
Nest Institutional Vault
Nest Institutional Vault
NINSTO
$ 1.019
0.00%
0.00%
0.00%
$ 12.16K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Plume Network и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Plume Network представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 35 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $89.99B.
Какой токен из категории Экосистема Plume Network демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Plume Network, отслеживаемых на MEXC, PLUME продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.97% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Plume Network находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 35 токенов категории Экосистема Plume Network, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Plume Network относятся USDC, LINK, USD1. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Plume Network?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Plume Network составляет примерно $89.99B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Plume Network, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.