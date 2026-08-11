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Текущая цена Worldwide USD сегодня составляет 1,16 USD. Рыночная капитализация WUSD составляет 765 273 USD. Отслеживайте обновления цен WUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Worldwide USD сегодня составляет 1,16 USD. Рыночная капитализация WUSD составляет 765 273 USD. Отслеживайте обновления цен WUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Worldwide USD (WUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 WUSD в USD:

$1,16
$1,16$1,16
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Worldwide USD (WUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:11:05 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Worldwide USD

Текущая цена Worldwide USD (WUSD) сегодня составляет $ 1,16 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WUSD на USD составляет $ 1,16 за WUSD.

На данный момент Worldwide USD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 765 273, при оборотном предложении 658,79K WUSD. В течение последних 24 часов, WUSD торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,29, тогда как исторический минимум составил $ 0,934513.

В краткосрочной перспективе WUSD изменился на -- за последний час и на +16,58% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,52.

Рыночная информация Worldwide USD (WUSD)

$ 765,27K
$ 765,27K$ 765,27K

$ 1,52
$ 1,52$ 1,52

$ 765,27K
$ 765,27K$ 765,27K

658,79K
658,79K 658,79K

658 792,9642690615
658 792,9642690615 658 792,9642690615

Текущая рыночная капитализация Worldwide USD составляет $ 765,27K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,52. Циркулируещее обращение WUSD составляет 658,79K, а общее предложение – 658792.9642690615. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 765,27K.

История цен Worldwide USD в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 1,29
$ 1,29$ 1,29

$ 0,934513
$ 0,934513$ 0,934513

--

0,00%

+16,58%

+16,58%

История цен Worldwide USD (WUSD) в USD

За сегодня изменение цены Worldwide USD на USD составило $ 0,0.
За последние 30 дней изменение цены Worldwide USD на USD составило $ +0,1922603720.
За последние 60 дней изменение цены Worldwide USD на USD составило $ +0,1927255320.
За последние 90 дней изменение цены Worldwide USD на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0,00,00%
30 дней$ +0,1922603720+16,57%
60 дней$ +0,1927255320+16,61%
90 дней----

Прогноз цены Worldwide USD

Прогноз цены Worldwide USD (WUSD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WUSD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Worldwide USD (WUSD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Worldwide USD потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Worldwide USD достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WUSD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Worldwide USD».

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Источник Worldwide USD (WUSD)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemFiat-backed StablecoinPolygon Ecosystem

О Worldwide USD

Сколько стоит Worldwide USD в данный момент?

Worldwide USD в настоящее время торгуется по цене ₽86.787580456640000, с изменением цены за последние 24 часа на 0.0%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется WUSD сегодня?

WUSD продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Stablecoins,USD Stablecoin,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Viction Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin.

Насколько популярен Worldwide USD сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают WUSD.

Чем отличается Worldwide USD от других криптоактивов?

Являясь частью категории Stablecoins,USD Stablecoin,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Viction Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin и созданным на сети --, WUSD предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество WUSD находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 658792.9642690615 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Worldwide USD за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽96.513774818160000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽69.9173467028241520000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Worldwide USD

Страница обновлена: 2026-08-11 13:11:05 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Worldwide USD (WUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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up

up

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$0,3652
$0,3652$0,3652

+265,20%

DAPPOS

DAPPOS

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$0,48986
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+879,72%

The Toad Pepe

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TOAD

$0,01750
$0,01750$0,01750

+39,66%

AurumX

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UMX

$0,17603
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-12,81%

ZKcandy

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ZAY

$4,3600
$4,3600$4,3600

+142,07%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

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$0,48986
$0,48986$0,48986

+879,72%

ZKcandy

ZKcandy

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$4,3600
$4,3600$4,3600

+142,07%

BluWhale AI

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BLUAI

$0,028167
$0,028167$0,028167

+89,07%

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$0,0005124
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+64,23%

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MY

$0,0177
$0,0177$0,0177

+18,00%

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