Сколько стоит Worldwide USD в данный момент?

Worldwide USD в настоящее время торгуется по цене ₽86.787580456640000, с изменением цены за последние 24 часа на 0.0%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется WUSD сегодня?

WUSD продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Stablecoins,USD Stablecoin,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Viction Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin.

Насколько популярен Worldwide USD сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают WUSD.

Чем отличается Worldwide USD от других криптоактивов?

Являясь частью категории Stablecoins,USD Stablecoin,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Viction Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin и созданным на сети --, WUSD предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество WUSD находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 658792.9642690615 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Worldwide USD за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽96.513774818160000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽69.9173467028241520000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.