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Топ токенов категории Экосистема MultiversX по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема MultiversX. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 55.7
+0.58%
+1.17%
-0.50%
$ 14.04B
$ 17.09K
2
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.773
+0.14%
+2.77%
+1.24%
$ 83.76M
$ 23.18K
3
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3154
+0.09%
-0.81%
+4.52%
$ 22.23M
$ 202.26K
4
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.001247
-0.40%
-2.20%
+4.09%
$ 18.64M
$ 52.03M
5
SuperRare
SuperRare
RARE
$ 0.01344
-0.81%
-1.32%
+13.41%
$ 11.10M
$ 4.11M
6
Wrapped EGLD
Wrapped EGLD
WEGLD
$ 2.77
0.00%
+0.03%
+0.73%
$ 5.99M
$ 76.95K
7
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.00453927
+0.29%
+0.06%
-18.10%
$ 2.79M
$ 902.11
8
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0017791
-0.05%
-2.99%
-3.50%
$ 2.02M
$ 93.81M
9
Hatom
Hatom
HTM
$ 0.0157795
+0.24%
+0.02%
+0.37%
$ 1.28M
$ 661.67
10
xExchange
xExchange
MEX
$ 2.50011E-7
+0.65%
+1.20%
+1.41%
$ 1.02M
--
11
XOXNO Staked EGLD
XOXNO Staked EGLD
XEGLD
$ 3.09
0.00%
+0.03%
+0.32%
$ 988.65K
$ 6.82K
12
XOXNO
XOXNO
XOXNO
$ 0.01172495
+0.33%
+0.01%
+34.31%
$ 845.02K
$ 4.03K
13
Itheum
Itheum
ITHEUM
$ 0.00018079
+0.31%
+0.03%
+4.55%
$ 149.59K
$ 90.90
14
Emorya Finance
Emorya Finance
EMR
$ 0.00013339
+16.10%
+0.09%
+15.01%
$ 126.44K
$ 543.28
15
holoride
holoride
RIDE
$ 0.00013567
+0.30%
+0.03%
+2.59%
$ 119.37K
$ 1.01
16
AshSwap
AshSwap
ASH
$ 0.00024648
+0.14%
+0.02%
+1.46%
$ 106.70K
$ 30.92
17
Pepe on Doge
Pepe on Doge
PODGE
$ 6.597E-5
0.00%
+3.70%
+4.96%
$ 65.97K
--
18
KWAK
KWAK
KWAK
$ 3.304E-5
+1.19%
+2.70%
+0.43%
$ 33.04K
--
19
DoctorX
DoctorX
DRX
$ 1.57367E-7
0.00%
-0.10%
-0.08%
$ 31.96K
--
20
Proteo DeFi
Proteo DeFi
PROTEO
$ 0.00230278
+0.21%
+0.02%
-1.66%
$ 23.30K
$ 56.32
21
PADAWAN
PADAWAN
PADAWAN
$ 0.00155316
+0.29%
+0.04%
+3.31%
$ 15.50K
$ 42.73
22
HodlerRewards
HodlerRewards
REWARD
$ 7.471E-5
0.00%
+0.50%
0.00%
$ 11.11K
--
23
BOBER
BOBER
BOBER
$ 0.0000447
+0.68%
+4.44%
+1.36%
--
$ 179.63M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема MultiversX и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема MultiversX представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 23 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $14.19B.
Какой токен из категории Экосистема MultiversX демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема MultiversX, отслеживаемых на MEXC, BOBER продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.44% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема MultiversX находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 23 токенов категории Экосистема MultiversX, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема MultiversX относятся HYPE, EGLD, CYBER. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема MultiversX?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема MultiversX составляет примерно $14.19B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема MultiversX, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.