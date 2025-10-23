Текущая цена Crypto Factor сегодня составляет 0,01320715 USD. Следите за обновлениями цены CFR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CFR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Crypto Factor сегодня составляет 0,01320715 USD. Следите за обновлениями цены CFR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CFR прямо сейчас на MEXC.

Цена Crypto Factor (CFR)

Текущая цена 1 CFR в USD:

$0,01326277
$0,01326277$0,01326277
-1,70%1D
График цены Crypto Factor (CFR) в реальном времени
Информация о ценах Crypto Factor (CFR) (USD)

Текущая цена Crypto Factor (CFR) составляет $0,01320715. За последние 24 часа CFR торговался в диапазоне от $ 0,01311083 до $ 0,01367342, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CFR за все время составляет $ 0,0402748, а минимальная – $ 0,01107902.

Что касается краткосрочной динамики, CFR изменился на -0,93% за последний час, на -2,12% за 24 часа и на +1,79% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Текущая рыночная капитализация Crypto Factor составляет $ 1,32M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CFR составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,32M.

История цен Crypto Factor (CFR) в USD

За сегодня изменение цены Crypto Factor на USD составило $ -0,00028612371332611.
За последние 30 дней изменение цены Crypto Factor на USD составило $ -0,0069674861.
За последние 60 дней изменение цены Crypto Factor на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Crypto Factor на USD составило $ 0.

Сегодня$ -0,00028612371332611-2,12%
30 дней$ -0,0069674861-52,75%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Crypto Factor (CFR)

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Прогноз цены Crypto Factor (USD)

Сколько будет стоить Crypto Factor (CFR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Crypto Factor (CFR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Crypto Factor.

Токеномика Crypto Factor (CFR)

Понимание токеномики Crypto Factor (CFR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CFR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Crypto Factor (CFR)

Сколько стоит Crypto Factor (CFR) на сегодня?
Актуальная цена CFR в USD – 0,01320715 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CFR в USD?
Текущая цена CFR в USD составляет $ 0,01320715. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Crypto Factor?
Рыночная капитализация CFR составляет $ 1,32M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CFR?
Циркулирующее предложение CFR составляет 100,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CFR?
CFR достиг максимальной цены (ATH) в 0,0402748 USD.
Какова была минимальная цена CFR за все время (ATL)?
CFR достиг минимальной цены (ATL) в 0,01107902 USD.
Каков объем торгов CFR?
Объем торгов за последние 24 часа для CFR составляет -- USD.
Вырастет ли CFR в цене в этом году?
CFR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CFR для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.