Что такое Crypto Factor (CFR)

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

Источник Crypto Factor (CFR) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Crypto Factor (USD)

Сколько будет стоить Crypto Factor (CFR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Crypto Factor (CFR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Crypto Factor.

Проверьте прогноз цены Crypto Factor!

CFR на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Crypto Factor (CFR)

Понимание токеномики Crypto Factor (CFR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CFR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Crypto Factor (CFR) Сколько стоит Crypto Factor (CFR) на сегодня? Актуальная цена CFR в USD – 0,01320715 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CFR в USD? $ 0,01320715 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CFR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Crypto Factor? Рыночная капитализация CFR составляет $ 1,32M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CFR? Циркулирующее предложение CFR составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CFR? CFR достиг максимальной цены (ATH) в 0,0402748 USD . Какова была минимальная цена CFR за все время (ATL)? CFR достиг минимальной цены (ATL) в 0,01107902 USD . Каков объем торгов CFR? Объем торгов за последние 24 часа для CFR составляет -- USD . Вырастет ли CFR в цене в этом году? CFR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CFR для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Crypto Factor (CFR)