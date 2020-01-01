Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Экосистема Mantra EVM по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Mantra EVM. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
MANTRA USD
MANTRA USD
MANTRAUSD
$ 0.998688
+0.17%
-0.00%
-0.08%
$ 349.38K
$ 9.94K
3
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
-0.59%
$ 124.46K
$ 149.21
4
Wrapped MANTRA
Wrapped MANTRA
WMANTRA
$ 0.00549237
-0.06%
-0.03%
+1.30%
$ 49.41K
$ 4.90K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Mantra EVM и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Mantra EVM представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $74.86B.
Какой токен из категории Экосистема Mantra EVM демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Mantra EVM, отслеживаемых на MEXC, USDC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.02% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Mantra EVM находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории Экосистема Mantra EVM, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Mantra EVM относятся USDC, MANTRAUSD, LUSDC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Mantra EVM?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Mantra EVM составляет примерно $74.86B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Mantra EVM, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.