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Топ токенов категории Экосистема Fuse по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Fuse. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00087
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,951.26
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.004
+0.52%
+0.01%
+0.42%
$ 34.17M
$ 3.53M
4
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002681
+0.34%
-1.29%
-5.66%
$ 26.79M
$ 2.94T
5
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,873.58
+0.01%
-0.02%
-0.04%
$ 13.91M
$ 430.86K
6
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.997998
-0.08%
-0.00%
-0.20%
$ 2.47M
$ 78.21K
7
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0.002853
+0.04%
-0.39%
-1.34%
$ 617.43K
$ 20.21M
8
Voltage Finance
Voltage Finance
VOLT
$ 3.14E-5
0.00%
+248.50%
+295.96%
$ 274.04K
--
9
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00779094
+0.07%
-0.01%
-2.36%
$ 125.70K
$ 58.89
10
Wrapped FUSE
Wrapped FUSE
WFUSE
$ 0.00280332
+0.04%
-0.75%
-0.98%
$ 37.91K
$ 3.05
11
FUSD
FUSD
FUSD
$ 1.0001
0.00%
0.00%
+0.01%
--
$ 126.59K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Fuse и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Fuse представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 11 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $82.39B.
Какой токен из категории Экосистема Fuse демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Fuse, отслеживаемых на MEXC, VOLT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 248.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Fuse находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 11 токенов категории Экосистема Fuse, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Fuse относятся USDC, WBTC, USDC.E. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Fuse?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Fuse составляет примерно $82.39B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Fuse, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.