Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Ликвидный стейканный SUI по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Ликвидный стейканный SUI. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.744049
+0.06%
-0.01%
-1.40%
$ 24.33M
$ 129.34K
2
Volo Staked SUI
Volo Staked SUI
VSUI
$ 0.734124
+0.04%
-0.01%
-1.27%
$ 14.93M
$ 27.32K
3
Spring Staked SUI
Spring Staked SUI
SSUI
$ 0.709868
+0.11%
-0.01%
-1.48%
$ 5.89M
$ 4.78
4
Aftermath Staked SUI
Aftermath Staked SUI
AFSUI
$ 0.737947
+0.03%
-0.01%
-0.49%
$ 2.19M
$ 91.06K
5
xSUI
xSUI
XSUI
$ 0.700684
+0.05%
-0.01%
-1.23%
$ 170.96K
$ 25.57

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Ликвидный стейканный SUI и почему они так популярны?
Токены категории Ликвидный стейканный SUI представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 5 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $47.52M.
Какой токен из категории Ликвидный стейканный SUI демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Ликвидный стейканный SUI, отслеживаемых на MEXC, HASUI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -0.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Ликвидный стейканный SUI находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 5 токенов категории Ликвидный стейканный SUI, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Ликвидный стейканный SUI относятся HASUI, VSUI, SSUI. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Ликвидный стейканный SUI?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Ликвидный стейканный SUI составляет примерно $47.52M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Ликвидный стейканный SUI, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.