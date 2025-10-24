Текущая цена Meter Stable сегодня составляет 0,497185 USD. Следите за обновлениями цены MTR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MTR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Meter Stable сегодня составляет 0,497185 USD. Следите за обновлениями цены MTR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MTR прямо сейчас на MEXC.

Логотип Meter Stable

Цена Meter Stable (MTR)

Текущая цена 1 MTR в USD:

$0,497185
$0,497185
-2,30%1D
USD
График цены Meter Stable (MTR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:56:14 (UTC+8)

Информация о ценах Meter Stable (MTR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,490316
$ 0,490316
Мин 24Ч
$ 0,533091
$ 0,533091
Макс 24Ч

$ 0,490316
$ 0,490316

$ 0,533091
$ 0,533091

$ 32,69
$ 32,69

$ 0,181504
$ 0,181504

-0,02%

-2,31%

+12,13%

+12,13%

Текущая цена Meter Stable (MTR) составляет $0,497185. За последние 24 часа MTR торговался в диапазоне от $ 0,490316 до $ 0,533091, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MTR за все время составляет $ 32,69, а минимальная – $ 0,181504.

Что касается краткосрочной динамики, MTR изменился на -0,02% за последний час, на -2,31% за 24 часа и на +12,13% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Meter Stable (MTR)

$ 194,75K
$ 194,75K

--
--

$ 194,75K
$ 194,75K

391,72K
391,72K

391 721,0
391 721,0

Текущая рыночная капитализация Meter Stable составляет $ 194,75K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MTR составляет 391,72K, а общее предложение – 391721.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 194,75K.

История цен Meter Stable (MTR) в USD

За сегодня изменение цены Meter Stable на USD составило $ -0,0117723979770199.
За последние 30 дней изменение цены Meter Stable на USD составило $ +0,0446275244.
За последние 60 дней изменение цены Meter Stable на USD составило $ -0,0409940467.
За последние 90 дней изменение цены Meter Stable на USD составило $ -0,0317561707609063.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0117723979770199-2,31%
30 дней$ +0,0446275244+8,98%
60 дней$ -0,0409940467-8,24%
90 дней$ -0,0317561707609063-6,00%

Что такое Meter Stable (MTR)

Meter is a Proof-of-Work-mined, permissionless, stable cryptocurrency that eliminates counterparty, regulatory, and oracle risks found with crypto- and fiat-backed coins.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник Meter Stable (MTR)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Meter Stable (USD)

Сколько будет стоить Meter Stable (MTR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Meter Stable (MTR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Meter Stable.

Проверьте прогноз цены Meter Stable!

MTR на местную валюту

Токеномика Meter Stable (MTR)

Понимание токеномики Meter Stable (MTR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MTR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Meter Stable (MTR)

Сколько стоит Meter Stable (MTR) на сегодня?
Актуальная цена MTR в USD – 0,497185 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MTR в USD?
Текущая цена MTR в USD составляет $ 0,497185. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Meter Stable?
Рыночная капитализация MTR составляет $ 194,75K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MTR?
Циркулирующее предложение MTR составляет 391,72K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MTR?
MTR достиг максимальной цены (ATH) в 32,69 USD.
Какова была минимальная цена MTR за все время (ATL)?
MTR достиг минимальной цены (ATL) в 0,181504 USD.
Каков объем торгов MTR?
Объем торгов за последние 24 часа для MTR составляет -- USD.
Вырастет ли MTR в цене в этом году?
MTR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MTR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:56:14 (UTC+8)

