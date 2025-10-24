Что такое Meter Stable (MTR)

Meter is a Proof-of-Work-mined, permissionless, stable cryptocurrency that eliminates counterparty, regulatory, and oracle risks found with crypto- and fiat-backed coins. Meter is a Proof-of-Work-mined, permissionless, stable cryptocurrency that eliminates counterparty, regulatory, and oracle risks found with crypto- and fiat-backed coins.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Meter Stable (MTR) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Meter Stable (USD)

Сколько будет стоить Meter Stable (MTR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Meter Stable (MTR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Meter Stable.

Проверьте прогноз цены Meter Stable!

MTR на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Meter Stable (MTR)

Понимание токеномики Meter Stable (MTR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MTR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Meter Stable (MTR) Сколько стоит Meter Stable (MTR) на сегодня? Актуальная цена MTR в USD – 0,497185 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MTR в USD? $ 0,497185 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MTR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Meter Stable? Рыночная капитализация MTR составляет $ 194,75K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MTR? Циркулирующее предложение MTR составляет 391,72K USD . Какова была максимальная цена (ATH) MTR? MTR достиг максимальной цены (ATH) в 32,69 USD . Какова была минимальная цена MTR за все время (ATL)? MTR достиг минимальной цены (ATL) в 0,181504 USD . Каков объем торгов MTR? Объем торгов за последние 24 часа для MTR составляет -- USD . Вырастет ли MTR в цене в этом году? MTR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MTR для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Meter Stable (MTR)