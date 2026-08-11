Что сейчас торгуется у Meter Governance?

Текущая цена: ₽0.945627262179845280000, с изменением цены за последние 24 часа на 1.34%.

Привлекает ли MTRG внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Theta Ecosystem,Proof of Stake (PoS),SideChain,Pantera Capital Portfolio,Meter Ecosystem.

Насколько ликвиден рынок Meter Governance?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно MTRG?

При наличии 38336336.56365298 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как Meter Governance соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽1232.221673432736000 и ATL — ₽0.686326523585424288000 служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется Meter Governance?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Meter Governance.