Текущая цена Vies Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VIES к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VIES прямо сейчас на MEXC.

Цена Vies Token (VIES)

Не в листинге

Текущая цена 1 VIES в USD:

$0,00095802
$0,00095802$0,00095802
-1,20%1D
График цены Vies Token (VIES) в реальном времени
Информация о ценах Vies Token (VIES) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01529872
$ 0,01529872$ 0,01529872

$ 0
$ 0$ 0

+0,91%

-1,28%

-22,02%

-22,02%

Текущая цена Vies Token (VIES) составляет --. За последние 24 часа VIES торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VIES за все время составляет $ 0,01529872, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, VIES изменился на +0,91% за последний час, на -1,28% за 24 часа и на -22,02% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Vies Token (VIES)

$ 772,53K
$ 772,53K$ 772,53K

--
----

$ 772,53K
$ 772,53K$ 772,53K

806,38M
806,38M 806,38M

806 378 225,0
806 378 225,0 806 378 225,0

Текущая рыночная капитализация Vies Token составляет $ 772,53K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VIES составляет 806,38M, а общее предложение – 806378225.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 772,53K.

История цен Vies Token (VIES) в USD

За сегодня изменение цены Vies Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Vies Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Vies Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Vies Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,28%
30 дней$ 0-72,58%
60 дней$ 0-89,89%
90 дней$ 0--

Что такое Vies Token (VIES)

VIES is a next-gen crypto ecosystem built to empower individuals through real blockchain utility. With staking, users earn passive rewards; vaults offer optimized yield strategies; airdrops reward community loyalty; and our launchpad supports emerging Web3 projects, with a smoothing user interface, transparent and safe transactions. From everyday people to the decentralized future — Vies bridges lives with blockchain.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Vies Token (VIES)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Vies Token (USD)

Сколько будет стоить Vies Token (VIES) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Vies Token (VIES) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Vies Token.

Проверьте прогноз цены Vies Token!

VIES на местную валюту

Токеномика Vies Token (VIES)

Понимание токеномики Vies Token (VIES) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VIES прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Vies Token (VIES)

Сколько стоит Vies Token (VIES) на сегодня?
Актуальная цена VIES в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VIES в USD?
Текущая цена VIES в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Vies Token?
Рыночная капитализация VIES составляет $ 772,53K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VIES?
Циркулирующее предложение VIES составляет 806,38M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VIES?
VIES достиг максимальной цены (ATH) в 0,01529872 USD.
Какова была минимальная цена VIES за все время (ATL)?
VIES достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов VIES?
Объем торгов за последние 24 часа для VIES составляет -- USD.
Вырастет ли VIES в цене в этом году?
VIES может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VIES для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Vies Token (VIES)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.