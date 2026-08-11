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Текущая цена MANTRA USD сегодня составляет 0.996487 USD. Рыночная капитализация MANTRAUSD составляет 348,818 USD. Отслеживайте обновления цен MANTRAUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена MANTRA USD сегодня составляет 0.996487 USD. Рыночная капитализация MANTRAUSD составляет 348,818 USD. Отслеживайте обновления цен MANTRAUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена MANTRA USD (MANTRAUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 MANTRAUSD в USD:

$0.995929
$0.995929$0.995929
-0.30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены MANTRA USD (MANTRAUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:05:42 (UTC+8)

Сегодняшняя цена MANTRA USD

Текущая цена MANTRA USD (MANTRAUSD) сегодня составляет $ 0.996487 с изменением 0.91% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MANTRAUSD на USD составляет $ 0.996487 за MANTRAUSD.

На данный момент MANTRA USD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 348,818, при оборотном предложении 350.03K MANTRAUSD. В течение последних 24 часов, MANTRAUSD торговался в диапазоне от $ 0.987986 (минимум) до $ 1.009 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.11, тогда как исторический минимум составил $ 0.918503.

В краткосрочной перспективе MANTRAUSD изменился на -0.25% за последний час и на -0.54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 9.89K.

Рыночная информация MANTRA USD (MANTRAUSD)

$ 348.82K
$ 348.82K$ 348.82K

$ 9.89K
$ 9.89K$ 9.89K

$ 348.82K
$ 348.82K$ 348.82K

350.03K
350.03K 350.03K

350,031.443616
350,031.443616 350,031.443616

Текущая рыночная капитализация MANTRA USD составляет $ 348.82K, при 24-часовом объеме торгов $ 9.89K. Циркулируещее обращение MANTRAUSD составляет 350.03K, а общее предложение – 350031.443616. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 348.82K.

История цен MANTRA USD в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.987986
$ 0.987986$ 0.987986
Мин 24Ч
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
Макс 24Ч

$ 0.987986
$ 0.987986$ 0.987986

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.918503
$ 0.918503$ 0.918503

-0.25%

-0.90%

-0.54%

-0.54%

История цен MANTRA USD (MANTRAUSD) в USD

За сегодня изменение цены MANTRA USD на USD составило $ -0.009124776207709462.
За последние 30 дней изменение цены MANTRA USD на USD составило $ -0.0001457860.
За последние 60 дней изменение цены MANTRA USD на USD составило $ -0.0000986522.
За последние 90 дней изменение цены MANTRA USD на USD составило $ -0.0004881632790746.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.009124776207709462-0.90%
30 дней$ -0.0001457860-0.01%
60 дней$ -0.0000986522-0.00%
90 дней$ -0.0004881632790746-0.00%

Прогноз цены MANTRA USD

Прогноз цены MANTRA USD (MANTRAUSD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MANTRAUSD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены MANTRA USD (MANTRAUSD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена MANTRA USD потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену MANTRA USD достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MANTRAUSD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены MANTRA USD».

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Источник MANTRA USD (MANTRAUSD)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Mantra EVM EcosystemStablecoinsUS Treasury-backed Stablecoin

О MANTRA USD

Какова текущая рыночная цена MANTRAUSD?

В настоящее время она оценивается в ₽74.5533016814794656000, что отражает изменение цены на -0.90% за последние 24 часа. Обновления цен основаны на актуальных агрегированных рыночных данных.

Какая ликвидность у MANTRA USD на различных биржах?

Со скором ликвидности --/100, MANTRAUSD демонстрирует стабильную рыночную глубину на площадках с высоким объемом торгов.

Каков суточный объем торгов MANTRAUSD?

За последние 24 часа трейдеры обменяли ₽-- валюты MANTRAUSD. Высокий объем торгов способствует более узким спредам и плавным транзакциям.

Каков сегодняшний диапазон цен для MANTRA USD?

Он торговался в пределах ₽73.9172897539839168000 и ₽75.4894759255392000, отражая волатильность дня.

Что определяет доступность и популярность MANTRAUSD на мировых рынках?

К факторам относятся листинг на биржах, доступность торговых пар, глубина ликвидности и степень интеграции MANTRAUSD в экосистему --.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MANTRA USD

Страница обновлена: 2026-08-11 08:05:42 (UTC+8)

Важные обновления индустрии MANTRA USD (MANTRAUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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