Сегодняшняя цена MANTRA USD

Текущая цена MANTRA USD (MANTRAUSD) сегодня составляет $ 0.996487 с изменением 0.91% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MANTRAUSD на USD составляет $ 0.996487 за MANTRAUSD.

На данный момент MANTRA USD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 348,818, при оборотном предложении 350.03K MANTRAUSD. В течение последних 24 часов, MANTRAUSD торговался в диапазоне от $ 0.987986 (минимум) до $ 1.009 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.11, тогда как исторический минимум составил $ 0.918503.

В краткосрочной перспективе MANTRAUSD изменился на -0.25% за последний час и на -0.54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 9.89K.

Рыночная информация MANTRA USD (MANTRAUSD)

Рыночная капитализация $ 348.82K$ 348.82K $ 348.82K Объем (24Ч) $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 348.82K$ 348.82K $ 348.82K Оборотное предложение 350.03K 350.03K 350.03K Общее предложение 350,031.443616 350,031.443616 350,031.443616

Текущая рыночная капитализация MANTRA USD составляет $ 348.82K, при 24-часовом объеме торгов $ 9.89K. Циркулируещее обращение MANTRAUSD составляет 350.03K, а общее предложение – 350031.443616. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 348.82K.