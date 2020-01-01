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Топ токенов категории Экосистема Viction по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Viction. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1966
-0.10%
-1.65%
-1.16%
$ 64.50M
$ 321.31K
2
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,861.02
0.00%
-0.03%
-0.81%
$ 34.57M
$ 267.09K
3
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01426
-0.14%
-7.46%
+17.45%
$ 14.27M
$ 10.22M
4
Wrapped Viction
Wrapped Viction
WVIC
$ 0.030069
-0.21%
-0.00%
-25.81%
$ 6.31M
$ 6.28K
5
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.00453927
+0.29%
+0.06%
-18.10%
$ 2.79M
$ 902.11
6
Serum
Serum
SRM
$ 0.0072545
-0.28%
-0.01%
-2.27%
$ 2.70M
$ 1.43K
7
Saros
Saros
SAROS
$ 0.0002942
+0.81%
-0.63%
-0.33%
$ 987.31K
$ 196.83M
8
Million
Million
MM
$ 0.986835
0.00%
-0.00%
-0.10%
$ 986.84K
$ 906.45
9
Worldwide USD
Worldwide USD
WUSD
$ 1.16
0.00%
+0.07%
+19.14%
$ 765.27K
$ 1.52
10
MASQ
MASQ
MASQ
$ 0.00922442
0.00%
--
-0.85%
$ 317.13K
$ 290.15
11
OneID
OneID
ONEID
$ 0.00047337
0.00%
--
-0.69%
$ 236.69K
$ 2.65
12
Dagora
Dagora
DADA
$ 0.00018597
0.00%
--
+35.97%
$ 185.97K
$ 3.32
13
deFusion
deFusion
DEF
$ 0.00020216
0.00%
--
-0.45%
$ 19.05K
$ 6.86
14
RabbitSwap
RabbitSwap
RABBIT
$ 5.111E-5
+0.59%
-1.70%
+15.48%
$ 10.94K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Viction и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Viction представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 14 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $128.66M.
Какой токен из категории Экосистема Viction демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Viction, отслеживаемых на MEXC, WUSD продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.07% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Viction находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 14 токенов категории Экосистема Viction, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Viction относятся FTT, WETH, C98. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Viction?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Viction составляет примерно $128.66M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Viction, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.