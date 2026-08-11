Сегодняшняя цена Stable Mint USD

Текущая цена Stable Mint USD (USDSM) сегодня составляет $ 1.001 с изменением 0.37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USDSM на USD составляет $ 1.001 за USDSM.

На данный момент Stable Mint USD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12,491,431, при оборотном предложении 12.48M USDSM. В течение последних 24 часов, USDSM торговался в диапазоне от $ 0.986595 (минимум) до $ 1.008 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.062, тогда как исторический минимум составил $ 0.688407.

В краткосрочной перспективе USDSM изменился на +0.58% за последний час и на +4.79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 7.81K.

Рыночная информация Stable Mint USD (USDSM)

Рыночная капитализация $ 12.49M$ 12.49M $ 12.49M Объем (24Ч) $ 7.81K$ 7.81K $ 7.81K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 12.49M$ 12.49M $ 12.49M Оборотное предложение 12.48M 12.48M 12.48M Общее предложение 12,475,265.67 12,475,265.67 12,475,265.67

Текущая рыночная капитализация Stable Mint USD составляет $ 12.49M, при 24-часовом объеме торгов $ 7.81K. Циркулируещее обращение USDSM составляет 12.48M, а общее предложение – 12475265.67. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12.49M.