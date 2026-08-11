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Текущая цена Stable Mint USD сегодня составляет 1.001 USD. Рыночная капитализация USDSM составляет 12,491,431 USD. Отслеживайте обновления цен USDSM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Stable Mint USD сегодня составляет 1.001 USD. Рыночная капитализация USDSM составляет 12,491,431 USD. Отслеживайте обновления цен USDSM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Stable Mint USD (USDSM)

Не в листинге

Текущая цена 1 USDSM в USD:

$0.999756
$0.999756$0.999756
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Stable Mint USD (USDSM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 11:20:17 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Stable Mint USD

Текущая цена Stable Mint USD (USDSM) сегодня составляет $ 1.001 с изменением 0.37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USDSM на USD составляет $ 1.001 за USDSM.

На данный момент Stable Mint USD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12,491,431, при оборотном предложении 12.48M USDSM. В течение последних 24 часов, USDSM торговался в диапазоне от $ 0.986595 (минимум) до $ 1.008 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.062, тогда как исторический минимум составил $ 0.688407.

В краткосрочной перспективе USDSM изменился на +0.58% за последний час и на +4.79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 7.81K.

Рыночная информация Stable Mint USD (USDSM)

$ 12.49M
$ 12.49M$ 12.49M

$ 7.81K
$ 7.81K$ 7.81K

$ 12.49M
$ 12.49M$ 12.49M

12.48M
12.48M 12.48M

12,475,265.67
12,475,265.67 12,475,265.67

Текущая рыночная капитализация Stable Mint USD составляет $ 12.49M, при 24-часовом объеме торгов $ 7.81K. Циркулируещее обращение USDSM составляет 12.48M, а общее предложение – 12475265.67. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12.49M.

История цен Stable Mint USD в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.986595
$ 0.986595$ 0.986595
Мин 24Ч
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
Макс 24Ч

$ 0.986595
$ 0.986595$ 0.986595

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 0.688407
$ 0.688407$ 0.688407

+0.58%

+0.37%

+4.79%

+4.79%

История цен Stable Mint USD (USDSM) в USD

За сегодня изменение цены Stable Mint USD на USD составило $ +0.00365327.
За последние 30 дней изменение цены Stable Mint USD на USD составило $ +0.0104293189.
За последние 60 дней изменение цены Stable Mint USD на USD составило $ +0.1078051975.
За последние 90 дней изменение цены Stable Mint USD на USD составило $ -0.000307399968508.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00365327+0.37%
30 дней$ +0.0104293189+1.04%
60 дней$ +0.1078051975+10.77%
90 дней$ -0.000307399968508-0.00%

Прогноз цены Stable Mint USD

Прогноз цены Stable Mint USD (USDSM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена USDSM в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Stable Mint USD (USDSM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Stable Mint USD потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Stable Mint USD достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены USDSM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Stable Mint USD».

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Источник Stable Mint USD (USDSM)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemEthereum Ecosystem

О Stable Mint USD

Какова текущая цена Stable Mint USD?

По состоянию на ₽74.8931959920144000, цена Stable Mint USD за последние 24 часа изменилась на 0.36%.

Как влияет предложение токенов на оценку USDSM?

Предложение играет важную роль: при текущем обращении 12475265.67 токенов, дефицит или инфляция могут существенно повлиять на динамику цен в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация Stable Mint USD?

Его рыночная капитализация составляет ₽934588601.5022222064000, что соответствует #1043 месту в мире и свидетельствует о масштабах принятия сети.

Какова торговая активность за последние 24 часа?

USDSM зафиксировал объем торгов ₽--, что демонстрирует текущую ликвидность и активность пользователей.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Цена колебалась от ₽73.8154372624789680000 до ₽75.4169246353152000, что помогает инвесторам оценить краткосрочный тренд.

Как Stable Mint USD вписывается в категорию Stablecoins,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Etherlink Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin?

Как токен категории Stablecoins,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Etherlink Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin, USDSM конкурирует с аналогичными активами на основе полезности, предложения, уровня принятия и тенденций в производительности.

Какие долгосрочные тенденции токеномики имеют значение?

Эмиссия, сжигание, графики разблокировки и вознаграждения за стейкинг — часто связанные с экономикой -- — могут влиять на будущее предложение и доверие рынка.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Stable Mint USD

Страница обновлена: 2026-08-11 11:20:17 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Stable Mint USD (USDSM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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