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Топ токенов категории Экосистема XDC по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема XDC. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00089
0,00%
+0,03%
+0,03%
$ 74,86B
$ 67,17M
2
Линк
Линк
LINK
$ 8,282
+0,50%
-0,90%
+0,76%
$ 5,43B
$ 39,57K
3
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0,996
-0,01%
-0,01%
0,00%
$ 1,30B
$ 195,09K
4
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0,295725
+0,12%
0,00%
+0,16%
$ 72,47M
$ 631,99K
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1,003
-0,10%
0,00%
+0,30%
$ 34,14M
$ 3,53M
6
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0,185631
+0,06%
-0,03%
-3,47%
$ 18,57M
$ 570,80K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1.871,07
-0,11%
-0,02%
-0,15%
$ 13,89M
$ 439,81K
8
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0,707393
+0,01%
+0,00%
+0,36%
$ 6,48M
$ 8,70K
9
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 139,83
+0,07%
+0,01%
+6,79%
$ 3,36M
$ 906,46K
10
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0,9959
-0,16%
-0,00%
-0,41%
$ 2,46M
$ 84,88K
11
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0,706958
0,00%
--
+0,56%
$ 2,23M
$ 281,86
12
Wrapped XDC
Wrapped XDC
WXDC
$ 0,02725471
+0,03%
+0,01%
+3,32%
$ 1,97M
$ 464,75K
13
Dog With Purpose
Dog With Purpose
DOPU
$ 0,00173903
-0,09%
0,00%
-0,47%
$ 1,74M
$ 200,33K
14
BigWater
BigWater
BIGW
$ 0,00159868
0,00%
--
+0,03%
$ 1,47M
$ 22,22
15
Fathom Dollar
Fathom Dollar
FXD
$ 0,899228
0,00%
+0,22%
+7,16%
$ 710,71K
$ 44,86
16
Plugin
Plugin
PLI
$ 0,0013898
+0,07%
-0,10%
-19,82%
$ 694,90K
$ 7,63K
17
Globiance Exchange
Globiance Exchange
GBEX
$ 9,77859E-10
+0,18%
+1,20%
+3,09%
$ 360,14K
--
18
Prime Numbers Labs
Prime Numbers Labs
PRFI
$ 0,00515886
-0,08%
+0,10%
+9,60%
$ 187,36K
$ 1,75K
19
XSwap Treasure
XSwap Treasure
XTT
$ 0,00015736
0,00%
--
-12,21%
$ 186,44K
$ 2,91
20
Beny Bad Boy
Beny Bad Boy
BBB
$ 0,00011308
0,00%
--
-0,55%
$ 183,05K
$ 5,15
21
XSwap Protocol
XSwap Protocol
XSP
$ 7,276E-5
+0,18%
+0,20%
-2,20%
$ 174,41K
--
22
Gains
Gains
GAINS
$ 0,00252459
0,00%
-0,00%
-2,49%
$ 146,70K
$ 1,20
23
ROXONN
ROXONN
ROXN
$ 0,00123555
0,00%
--
-0,20%
$ 22,45K
$ 2,47
24
StorX Network
StorX Network
SRX
$ 0,05144
-0,21%
-0,04%
-0,39%
--
$ 111,51K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема XDC и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема XDC представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 24 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $81.75B.
Какой токен из категории Экосистема XDC демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема XDC, отслеживаемых на MEXC, GBEX продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.20% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема XDC находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 24 токенов категории Экосистема XDC, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема XDC относятся USDC, LINK, USDF. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема XDC?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема XDC составляет примерно $81.75B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема XDC, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.