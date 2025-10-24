Текущая цена Wrapped BESC сегодня составляет 3,66 USD. Следите за обновлениями цены WBESC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WBESC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped BESC сегодня составляет 3,66 USD. Следите за обновлениями цены WBESC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WBESC прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о WBESC

Информация о цене WBESC

Официальный сайт WBESC

Токеномика WBESC

Прогноз цен WBESC

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Wrapped BESC

Цена Wrapped BESC (WBESC)

Не в листинге

Текущая цена 1 WBESC в USD:

$3,66
$3,66$3,66
+5,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped BESC (WBESC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:14:28 (UTC+8)

Информация о ценах Wrapped BESC (WBESC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 3,41
$ 3,41$ 3,41
Мин 24Ч
$ 3,72
$ 3,72$ 3,72
Макс 24Ч

$ 3,41
$ 3,41$ 3,41

$ 3,72
$ 3,72$ 3,72

$ 5,37
$ 5,37$ 5,37

$ 2,91
$ 2,91$ 2,91

-1,50%

+5,50%

+0,93%

+0,93%

Текущая цена Wrapped BESC (WBESC) составляет $3,66. За последние 24 часа WBESC торговался в диапазоне от $ 3,41 до $ 3,72, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WBESC за все время составляет $ 5,37, а минимальная – $ 2,91.

Что касается краткосрочной динамики, WBESC изменился на -1,50% за последний час, на +5,50% за 24 часа и на +0,93% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped BESC (WBESC)

$ 3,09M
$ 3,09M$ 3,09M

--
----

$ 3,09M
$ 3,09M$ 3,09M

843,63K
843,63K 843,63K

843 634,6755205046
843 634,6755205046 843 634,6755205046

Текущая рыночная капитализация Wrapped BESC составляет $ 3,09M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WBESC составляет 843,63K, а общее предложение – 843634.6755205046. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,09M.

История цен Wrapped BESC (WBESC) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped BESC на USD составило $ +0,191039.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped BESC на USD составило $ -0,7749006900.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped BESC на USD составило $ -0,8365724220.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped BESC на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,191039+5,50%
30 дней$ -0,7749006900-21,17%
60 дней$ -0,8365724220-22,85%
90 дней$ 0--

Что такое Wrapped BESC (WBESC)

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.

We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.

Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.

BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Wrapped BESC (WBESC)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Wrapped BESC (USD)

Сколько будет стоить Wrapped BESC (WBESC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped BESC (WBESC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped BESC.

Проверьте прогноз цены Wrapped BESC!

WBESC на местную валюту

Токеномика Wrapped BESC (WBESC)

Понимание токеномики Wrapped BESC (WBESC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WBESC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped BESC (WBESC)

Сколько стоит Wrapped BESC (WBESC) на сегодня?
Актуальная цена WBESC в USD – 3,66 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WBESC в USD?
Текущая цена WBESC в USD составляет $ 3,66. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped BESC?
Рыночная капитализация WBESC составляет $ 3,09M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WBESC?
Циркулирующее предложение WBESC составляет 843,63K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WBESC?
WBESC достиг максимальной цены (ATH) в 5,37 USD.
Какова была минимальная цена WBESC за все время (ATL)?
WBESC достиг минимальной цены (ATL) в 2,91 USD.
Каков объем торгов WBESC?
Объем торгов за последние 24 часа для WBESC составляет -- USD.
Вырастет ли WBESC в цене в этом году?
WBESC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WBESC для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:14:28 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wrapped BESC (WBESC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.