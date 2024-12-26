Цена VNX Gold (VNXAU)
Текущая цена VNX Gold (VNXAU) сегодня составляет 84.04 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 848.84K USD. Цена VNXAU к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка VNX Gold:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 12.81K USD
- Изменение цены VNX Gold в течение дня составляет -0.07%
- Оборотное предложение составляет 10.10K USD
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За сегодня изменение цены VNX Gold на USD составило $ -0.06686970768169.
За последние 30 дней изменение цены VNX Gold на USD составило $ -0.3330169040.
За последние 60 дней изменение цены VNX Gold на USD составило $ -3.4557500120.
За последние 90 дней изменение цены VNX Gold на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.06686970768169
|-0.07%
|30 дней
|$ -0.3330169040
|-0.39%
|60 дней
|$ -3.4557500120
|-4.11%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен VNX Gold: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.67%
-0.07%
+1.72%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains.
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|1 VNXAU к AUD
A$134.464
|1 VNXAU к GBP
￡66.3916
|1 VNXAU к EUR
€80.6784
|1 VNXAU к USD
$84.04
|1 VNXAU к MYR
RM376.4992
|1 VNXAU к TRY
₺2,955.6868
|1 VNXAU к JPY
¥13,209.4072
|1 VNXAU к RUB
₽8,400.6384
|1 VNXAU к INR
₹7,178.6968
|1 VNXAU к IDR
Rp1,355,483.6812
|1 VNXAU к PHP
₱4,929.7864
|1 VNXAU к EGP
￡E.4,276.7956
|1 VNXAU к BRL
R$565.5892
|1 VNXAU к CAD
C$120.1772
|1 VNXAU к BDT
৳10,025.972
|1 VNXAU к NGN
₦129,891.3836
|1 VNXAU к UAH
₴3,517.9144
|1 VNXAU к VES
Bs4,286.04
|1 VNXAU к PKR
Rs23,357.2372
|1 VNXAU к KZT
₸43,476.4132
|1 VNXAU к THB
฿2,870.8064
|1 VNXAU к TWD
NT$2,747.2676
|1 VNXAU к CHF
Fr74.7956
|1 VNXAU к HKD
HK$652.1504
|1 VNXAU к MAD
.د.م845.4424