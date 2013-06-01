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Топ токенов категории Экосистема Solana по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Solana. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 64 028,94
+0,19%
-1,83%
-0,44%
$ 1,28T
$ 7,18K
2
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1 878,55
+0,28%
-2,30%
+0,07%
$ 226,48B
$ 108,71K
3
Tether
Tether
USDT
$ 0,999138
0,00%
0,00%
0,00%
$ 183,09B
$ 34,62B
4
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 600,82
+0,14%
-1,20%
+1,13%
$ 80,95B
$ 18,68K
5
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00087
0,00%
+0,03%
+0,03%
$ 74,86B
$ 67,17M
6
Солана
Солана
SOL
$ 76,19
+0,26%
-1,62%
+2,37%
$ 44,06B
$ 416,44K
7
Трон
Трон
TRX
$ 0,3309
0,00%
+0,33%
+0,88%
$ 31,39B
$ 12,23M
8
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 55,74
+0,58%
+1,17%
-0,50%
$ 14,04B
$ 17,09K
9
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0,06987
+0,27%
-0,95%
-0,84%
$ 11,89B
$ 62,50M
10
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1,0005
+0,01%
-0,02%
0,00%
$ 10,58B
$ 63,99K
11
Zcash
Zcash
ZEC
$ 499,02
+0,29%
-3,20%
-1,09%
$ 8,34B
$ 3,70K
12
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64 041,23
+0,19%
-1,84%
-0,43%
$ 7,45B
$ 2,11
13
Кардано
Кардано
ADA
$ 0,1943
+0,05%
-2,32%
+0,10%
$ 7,03B
$ 15,66M
14
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63 876
+0,06%
-0,01%
-0,65%
$ 6,19B
$ 303,26M
15
Линк
Линк
LINK
$ 8,289
+0,50%
-0,90%
+0,76%
$ 5,43B
$ 39,57K
16
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1,0007
0,00%
+0,01%
0,00%
$ 4,49B
$ 4,78M
17
USD1
USD1
USD1
$ 1,00027
0,00%
-0,03%
+0,02%
$ 4,39B
$ 3,27M
18
Тон
Тон
GRAM
$ 1,322
+0,08%
-1,27%
-4,54%
$ 3,55B
$ 530,65K
19
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0,999801
0,00%
0,00%
+0,01%
$ 3,48B
$ 447,71M
20
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1,13
0,00%
0,00%
0,00%
$ 3,01B
$ 5,67K
21
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6,477
-0,29%
-1,39%
-3,72%
$ 2,79B
$ 22,18K
22
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0,999406
-0,02%
0,00%
-0,04%
$ 2,78B
$ 94,47M
23
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0,000004636
+0,26%
-0,88%
-7,37%
$ 2,73B
$ 218,85B
24
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0,00%
0,00%
0,00%
$ 2,73B
--
25
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3,95
+0,25%
-3,48%
+1,47%
$ 2,45B
$ 70,07K
26
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 201,81
-0,03%
-2,25%
+1,07%
$ 2,22B
$ 5,62K
27
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1,14
0,00%
0,00%
0,00%
$ 2,14B
$ 1,07M
28
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0,05395
-0,07%
+1,26%
-1,43%
$ 1,71B
$ 1,35M
29
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1,24
0,00%
0,00%
0,00%
$ 1,51B
$ 6,48M
30
MemeCore
MemeCore
M
$ 1,08354
-0,50%
-5,32%
-9,95%
$ 1,39B
$ 109,34K
31
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89,94
+0,16%
-1,85%
-0,74%
$ 1,38B
$ 2,29K
32
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0,8061
+0,66%
-0,35%
-4,63%
$ 1,36B
$ 1,86M
33
Пепе
Пепе
PEPE
$ 0,00000287
+0,35%
-1,85%
-1,78%
$ 1,19B
$ 87,98B
34
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1,18
0,00%
0,00%
0,00%
$ 1,10B
$ 7,68M
35
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 75,88
+0,21%
-0,01%
+2,20%
$ 972,71M
$ 472,51M
36
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11,17
0,00%
0,00%
0,00%
$ 949,38M
--
37
Ethena
Ethena
ENA
$ 0,08818
+0,46%
-0,02%
-4,67%
$ 814,13M
$ 4,03M
38
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3,64
+0,28%
-0,01%
+1,11%
$ 781,72M
$ 2,30M
39
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 85,37
+0,23%
-0,01%
+2,17%
$ 775,24M
$ 228,61K
40
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98,28
+0,37%
-0,01%
+2,29%
$ 759,01M
$ 4,81M
41
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0,08256
+0,50%
-2,25%
-8,99%
$ 738,04M
$ 1,72M
42
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1,044
0,00%
0,00%
+0,10%
$ 693,68M
--
43
Render
Render
RENDER
$ 1,292
+0,47%
-2,79%
-4,79%
$ 669,70M
$ 107,09K
44
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64 165
+0,12%
-0,01%
-0,45%
$ 657,85M
$ 708,62K
45
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0,1823
+0,22%
-1,68%
-5,11%
$ 603,63M
$ 1,01M
46
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63 482
+0,12%
-0,02%
-1,11%
$ 536,65M
$ 12,18K
47
Hastra PRIME
Hastra PRIME
PRIME
$ 1,053
0,00%
0,00%
+0,10%
$ 529,46M
$ 16,11M
48
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1,456
+0,28%
-0,07%
+2,32%
$ 511,26M
$ 268,52K
49
USX
USX
USX
$ 0,999092
0,00%
0,00%
-0,04%
$ 506,50M
$ 1,34M
50
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0,08077
+0,71%
+1,18%
-2,01%
$ 503,84M
$ 2,15M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Solana и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Solana представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3,015 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2073.86B.
Какой токен из категории Экосистема Solana демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Solana, отслеживаемых на MEXC, DARK продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 241.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Solana находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3,015 токенов категории Экосистема Solana, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Solana относятся BTC, ETH, USDT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Solana?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Solana составляет примерно $2073.86B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Solana, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.