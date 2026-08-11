Сегодняшняя цена Gora

Текущая цена Gora (GORA) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GORA на USD составляет $ 0 за GORA.

На данный момент Gora занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 29.552, при оборотном предложении 38,00M GORA. В течение последних 24 часов, GORA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,750305, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GORA изменился на -0,08% за последний час и на -11,43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 198,51.

Рыночная информация Gora (GORA)

Рыночная капитализация $ 29,55K$ 29,55K $ 29,55K Объем (24Ч) $ 198,51$ 198,51 $ 198,51 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 77,77K$ 77,77K $ 77,77K Оборотное предложение 38,00M 38,00M 38,00M Общее предложение 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Текущая рыночная капитализация Gora составляет $ 29,55K, при 24-часовом объеме торгов $ 198,51. Циркулируещее обращение GORA составляет 38,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 77,77K.