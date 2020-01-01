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Топ токенов категории Экосистема Etherlink по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Etherlink. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00087
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,936.6
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Линк
Линк
LINK
$ 8.249
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
4
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,180
+0.09%
-0.01%
-0.35%
$ 657.86M
$ 709.60K
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2582
+5.11%
+8.64%
+26.34%
$ 392.83M
$ 3.17M
6
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.15M
--
7
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,861.7
-0.04%
-0.03%
-0.83%
$ 34.58M
$ 273.62K
8
Stable Mint USD
Stable Mint USD
USDSM
$ 0.996871
-0.10%
-0.00%
-0.26%
$ 12.44M
$ 13.27
9
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 8.19M
--
10
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 137.41
-0.04%
-0.00%
+4.94%
$ 6.06M
$ 18.10K
11
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
+0.00%
+0.83%
$ 5.09M
--
12
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
13
Sogni AI
Sogni AI
SOGNI
$ 0.0006265
-0.11%
-0.01%
-7.81%
$ 2.09M
$ 12.03K
14
Stacy Staked XTZ
Stacy Staked XTZ
STXTZ
$ 0.25106
0.00%
--
-1.37%
$ 1.86M
$ 13.94
15
Wrapped XTZ
Wrapped XTZ
WXTZ
$ 0.198679
-0.22%
-0.02%
+0.43%
$ 1.70M
$ 25.18K
16
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.642E-5
-0.02%
-0.10%
+1.00%
$ 1.05M
--
17
Uranium.io
Uranium.io
XU3O8
$ 5.37
+0.02%
-0.59%
-0.32%
--
$ 8.16K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Etherlink и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Etherlink представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 17 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $88.91B.
Какой токен из категории Экосистема Etherlink демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Etherlink, отслеживаемых на MEXC, CRV продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 8.64% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Etherlink находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 17 токенов категории Экосистема Etherlink, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Etherlink относятся USDC, WBTC, LINK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Etherlink?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Etherlink составляет примерно $88.91B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Etherlink, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.