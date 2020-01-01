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Топ токенов категории Экосистема Algorand по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Algorand. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00086
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08234
+0.34%
-4.63%
-8.80%
$ 734.83M
$ 1.70M
3
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.195046
+0.01%
0.00%
+0.21%
$ 56.62M
$ 4.03K
4
EXOD
EXOD
EXOD
$ 5.03
0.00%
0.00%
+0.40%
$ 52.59M
--
5
STBL
STBL
STBL
$ 0.02355
+0.09%
-6.31%
-2.82%
$ 16.43M
$ 4.04M
6
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.993313
-0.32%
+0.00%
-0.45%
$ 6.95M
$ 3.19M
7
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.15
0.00%
+0.02%
+1.77%
$ 6.85M
$ 534.15K
8
Realio
Realio
RIO
$ 0.03471
-0.60%
-0.26%
+0.46%
$ 5.54M
$ 630.34K
9
Xfinite Entertainment
Xfinite Entertainment
XET
$ 0.00017649
0.00%
--
+0.31%
$ 705.98K
$ 8.51
10
Monko
Monko
MONKO
$ 3.26351E-7
+0.70%
+1.70%
-6.38%
$ 317.68K
--
11
Haystack
Haystack
HAY
$ 0.00936201
+0.01%
+0.02%
-6.46%
$ 256.34K
$ 618.53
12
Polkagold
Polkagold
PGOLD
$ 0.01136274
+0.11%
-0.04%
-8.29%
$ 113.59K
$ 310.72
13
Opulous
Opulous
OPUL
$ 0.00015281
0.00%
+0.08%
+23.57%
$ 76.41K
$ 51.19
14
Gora
Gora
GORA
$ 0.00078731
+0.12%
+0.01%
-9.55%
$ 29.92K
$ 186.68
15
DALGO
DALGO
DALGO
$ 2.13581E-7
0.00%
-3.40%
-8.87%
$ 21.19K
--
16
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02296
+0.88%
-0.35%
-9.57%
--
$ 4.49M
17
Folks Finance
Folks Finance
FOLKS
$ 1.8135
+0.24%
+1.48%
-8.89%
--
$ 113.12K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Algorand и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Algorand представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 17 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $75.74B.
Какой токен из категории Экосистема Algorand демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Algorand, отслеживаемых на MEXC, MONKO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.70% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Algorand находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 17 токенов категории Экосистема Algorand, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Algorand относятся USDC, ALGO, BRZ. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Algorand?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Algorand составляет примерно $75.74B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Algorand, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.