Текущая цена Gama Token сегодня составляет 0,764393 USD. Следите за обновлениями цены GAMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GAMA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Gama Token сегодня составляет 0,764393 USD. Следите за обновлениями цены GAMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GAMA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о GAMA

Информация о цене GAMA

Официальный сайт GAMA

Токеномика GAMA

Прогноз цен GAMA

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Gama Token

Цена Gama Token (GAMA)

Не в листинге

Текущая цена 1 GAMA в USD:

$0,764393
$0,764393$0,764393
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Gama Token (GAMA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:41:31 (UTC+8)

Информация о ценах Gama Token (GAMA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,764393
$ 0,764393$ 0,764393
Мин 24Ч
$ 0,764393
$ 0,764393$ 0,764393
Макс 24Ч

$ 0,764393
$ 0,764393$ 0,764393

$ 0,764393
$ 0,764393$ 0,764393

$ 0,873173
$ 0,873173$ 0,873173

$ 0,585643
$ 0,585643$ 0,585643

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Текущая цена Gama Token (GAMA) составляет $0,764393. За последние 24 часа GAMA торговался в диапазоне от $ 0,764393 до $ 0,764393, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GAMA за все время составляет $ 0,873173, а минимальная – $ 0,585643.

Что касается краткосрочной динамики, GAMA изменился на 0,00% за последний час, на 0,00% за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Gama Token (GAMA)

$ 76,46M
$ 76,46M$ 76,46M

--
----

$ 76,46M
$ 76,46M$ 76,46M

100,03M
100,03M 100,03M

100 027 931,0
100 027 931,0 100 027 931,0

Текущая рыночная капитализация Gama Token составляет $ 76,46M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GAMA составляет 100,03M, а общее предложение – 100027931.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 76,46M.

История цен Gama Token (GAMA) в USD

За сегодня изменение цены Gama Token на USD составило $ 0,0.
За последние 30 дней изменение цены Gama Token на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 60 дней изменение цены Gama Token на USD составило $ -0,0126039997.
За последние 90 дней изменение цены Gama Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0,00,00%
30 дней$ 0,00000000000,00%
60 дней$ -0,0126039997-1,64%
90 дней$ 0--

Что такое Gama Token (GAMA)

GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Gama Token (GAMA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Gama Token (USD)

Сколько будет стоить Gama Token (GAMA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Gama Token (GAMA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Gama Token.

Проверьте прогноз цены Gama Token!

GAMA на местную валюту

Токеномика Gama Token (GAMA)

Понимание токеномики Gama Token (GAMA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GAMA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Gama Token (GAMA)

Сколько стоит Gama Token (GAMA) на сегодня?
Актуальная цена GAMA в USD – 0,764393 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GAMA в USD?
Текущая цена GAMA в USD составляет $ 0,764393. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Gama Token?
Рыночная капитализация GAMA составляет $ 76,46M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GAMA?
Циркулирующее предложение GAMA составляет 100,03M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GAMA?
GAMA достиг максимальной цены (ATH) в 0,873173 USD.
Какова была минимальная цена GAMA за все время (ATL)?
GAMA достиг минимальной цены (ATL) в 0,585643 USD.
Каков объем торгов GAMA?
Объем торгов за последние 24 часа для GAMA составляет -- USD.
Вырастет ли GAMA в цене в этом году?
GAMA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GAMA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:41:31 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Gama Token (GAMA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.