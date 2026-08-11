Сегодняшняя цена holoride

Текущая цена holoride (RIDE) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,94% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RIDE на USD составляет $ 0 за RIDE.

На данный момент holoride занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 119 743, при оборотном предложении 879,90M RIDE. В течение последних 24 часов, RIDE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2,5, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RIDE изменился на +0,31% за последний час и на +3,78% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,01.

Рыночная информация holoride (RIDE)

Рыночная капитализация $ 119,74K$ 119,74K $ 119,74K Объем (24Ч) $ 1,01$ 1,01 $ 1,01 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 136,06K$ 136,06K $ 136,06K Оборотное предложение 879,90M 879,90M 879,90M Общее предложение 999 794 371,0 999 794 371,0 999 794 371,0

Текущая рыночная капитализация holoride составляет $ 119,74K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,01. Циркулируещее обращение RIDE составляет 879,90M, а общее предложение – 999794371.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 136,06K.