Что такое Nia (NIA)

SomniaExchange is a gamified decentralized exchange (DEX) developed by GingerLabs, operating on the Somnia network. Built independently without VC funding or paid influencers, the platform enables efficient token swaps and liquidity aggregation. Users can swap tokens, provide liquidity, earn NFTs, and engage with gamified mechanics to collect rewards. Every first time swapper receives FEED token, which they can use to feed their chickens and collect new eggs.

Прогноз цены Nia (USD)

Сколько будет стоить Nia (NIA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Nia (NIA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Nia.

NIA на местную валюту

Токеномика Nia (NIA)

Понимание токеномики Nia (NIA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NIA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nia (NIA) Сколько стоит Nia (NIA) на сегодня? Актуальная цена NIA в USD – 0,318738 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NIA в USD? $ 0,318738 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NIA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Nia? Рыночная капитализация NIA составляет $ 95,60K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NIA? Циркулирующее предложение NIA составляет 300,00K USD . Какова была максимальная цена (ATH) NIA? NIA достиг максимальной цены (ATH) в 0,9085 USD . Какова была минимальная цена NIA за все время (ATL)? NIA достиг минимальной цены (ATL) в 0,282027 USD . Каков объем торгов NIA? Объем торгов за последние 24 часа для NIA составляет -- USD . Вырастет ли NIA в цене в этом году? NIA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NIA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Nia (NIA)