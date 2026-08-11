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Текущая цена Stargate Bridged USDT сегодня составляет 0.99728 USD. Рыночная капитализация USDT составляет 2,468,185 USD. Отслеживайте обновления цен USDT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Stargate Bridged USDT сегодня составляет 0.99728 USD. Рыночная капитализация USDT составляет 2,468,185 USD. Отслеживайте обновления цен USDT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Stargate Bridged USDT (USDT)

Не в листинге

Текущая цена 1 USDT в USD:

$0.999871
$0.999871$0.999871
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Stargate Bridged USDT (USDT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 11:25:39 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Stargate Bridged USDT

Текущая цена Stargate Bridged USDT (USDT) сегодня составляет $ 0.99728 с изменением 0.12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USDT на USD составляет $ 0.99728 за USDT.

На данный момент Stargate Bridged USDT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2,468,185, при оборотном предложении 2.47M USDT. В течение последних 24 часов, USDT торговался в диапазоне от $ 0.992375 (минимум) до $ 1.004 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.44, тогда как исторический минимум составил $ 0.828793.

В краткосрочной перспективе USDT изменился на -0.10% за последний час и на +0.14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 74.53K.

Рыночная информация Stargate Bridged USDT (USDT)

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

$ 74.53K
$ 74.53K$ 74.53K

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

2.47M
2.47M 2.47M

2,474,991.0
2,474,991.0 2,474,991.0

Текущая рыночная капитализация Stargate Bridged USDT составляет $ 2.47M, при 24-часовом объеме торгов $ 74.53K. Циркулируещее обращение USDT составляет 2.47M, а общее предложение – 2474991.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2.47M.

История цен Stargate Bridged USDT в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.992375
$ 0.992375$ 0.992375
Мин 24Ч
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
Макс 24Ч

$ 0.992375
$ 0.992375$ 0.992375

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.44
$ 1.44$ 1.44

$ 0.828793
$ 0.828793$ 0.828793

-0.10%

+0.12%

+0.14%

+0.14%

История цен Stargate Bridged USDT (USDT) в USD

За сегодня изменение цены Stargate Bridged USDT на USD составило $ +0.00121321.
За последние 30 дней изменение цены Stargate Bridged USDT на USD составило $ +0.0060422203.
За последние 60 дней изменение цены Stargate Bridged USDT на USD составило $ +0.0087163269.
За последние 90 дней изменение цены Stargate Bridged USDT на USD составило $ +0.000000115906616.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00121321+0.12%
30 дней$ +0.0060422203+0.61%
60 дней$ +0.0087163269+0.87%
90 дней$ +0.000000115906616+0.00%

Прогноз цены Stargate Bridged USDT

Прогноз цены Stargate Bridged USDT (USDT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена USDT в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Stargate Bridged USDT (USDT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Stargate Bridged USDT потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник Stargate Bridged USDT (USDT)

Официальный веб-сайт

Категория :

Bridged StablecoinBridged-TokensBridged USDT

О Stargate Bridged USDT

Какова текущая рыночная цена Stargate Bridged USDT?

Stargate Bridged USDT оценивается в ₽74.614871627288832000, за последние 24 часа он изменился на 0.12%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у USDT?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии USDT сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Stargate Bridged USDT на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов USDT?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 2474991.0, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Stargate Bridged USDT?

Stargate Bridged USDT за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как USDT показывает себя по сравнению с конкурентами из категории XDC Ecosystem,Metis Ecosystem,Kaia Ecosystem,Mantle Ecosystem,Bridged USDT,Fuse Ecosystem,Flare Network Ecosystem,Rootstock Ecosystem,IOTA EVM Ecosystem,Rari Ecosystem,Gravity Alpha Ecosystem,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin,Plume Network Ecosystem,Hemi Ecosystem,Peaq Ecosystem,Somnia Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте XDC Ecosystem,Metis Ecosystem,Kaia Ecosystem,Mantle Ecosystem,Bridged USDT,Fuse Ecosystem,Flare Network Ecosystem,Rootstock Ecosystem,IOTA EVM Ecosystem,Rari Ecosystem,Gravity Alpha Ecosystem,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin,Plume Network Ecosystem,Hemi Ecosystem,Peaq Ecosystem,Somnia Ecosystem, динамика USDT зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 11:25:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Stargate Bridged USDT (USDT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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