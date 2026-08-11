Какова текущая рыночная цена Stargate Bridged USDT?

Stargate Bridged USDT оценивается в ₽74.614871627288832000, за последние 24 часа он изменился на 0.12%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у USDT?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии USDT сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Stargate Bridged USDT на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов USDT?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 2474991.0, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Stargate Bridged USDT?

Stargate Bridged USDT за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как USDT показывает себя по сравнению с конкурентами из категории XDC Ecosystem,Metis Ecosystem,Kaia Ecosystem,Mantle Ecosystem,Bridged USDT,Fuse Ecosystem,Flare Network Ecosystem,Rootstock Ecosystem,IOTA EVM Ecosystem,Rari Ecosystem,Gravity Alpha Ecosystem,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin,Plume Network Ecosystem,Hemi Ecosystem,Peaq Ecosystem,Somnia Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте XDC Ecosystem,Metis Ecosystem,Kaia Ecosystem,Mantle Ecosystem,Bridged USDT,Fuse Ecosystem,Flare Network Ecosystem,Rootstock Ecosystem,IOTA EVM Ecosystem,Rari Ecosystem,Gravity Alpha Ecosystem,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin,Plume Network Ecosystem,Hemi Ecosystem,Peaq Ecosystem,Somnia Ecosystem, динамика USDT зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.